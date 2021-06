Larissa Iapichino, estrella italiana en longitud, se pierde los Juegos

Roma, 29 jun (EFE).- La saltadora italiana Larissa Iapichino, hija de Fiona May, plata olímpica en Atlanta 1996, se perderá los Juegos de Tokio por una lesión en los ligamentos de un pie, informó este martes con un mensaje en su cuenta de Instagram.

'En unos exámenes se me detectó una distracción el ligamento deltoideo de un pie. Todavía necesito someterme a otros controles, pero según los doctores no podré participar en los Juegos', escribió Iapichino, que a sus 18 años ya igualó la mejor marca de Italia en longitud (6,91 metros), que pertenecía a su madre Fiona May.

'Lo siento y estoy amargada por esta situación, pero trataré de afrontar esta situación con mi habitual actitud positiva y motivación. No es fácil ver desvanecer el sueño olímpico, pero creo que la cita solo se ha aplazado', agregó.

Iapichino, nacida en Borgo San Lorenzo (Florencia, centro) en 2002, se lesionó el pasado sábado en el mitin de Rovereto (Trento, noreste), cuando, pese a notar unas molestias, decidió completar su serie de saltos. EFE