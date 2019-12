Larrazábal: 'Cuando me levanté esta mañana pensé que no podría jugar'

Redacción Deportes, 1 dic (EFE).- El golfista español Pablo Larrazábal reveló este domingo, tras ganar el Alfred Dunhill Championship en Sudáfrica, que cuando se levantó por la mañana pensaba que quería incapaz de jugar la cuarta y última ronda por los fuertes dolores que le causaba una ampolla en el dedo gordo del pie derecho.

'Cuando me levanté esta mañana pensé que no podría jugar. No podía ponerme los zapatos, no podía caminar hacia el 'buggy', no podía ir al 'putting green'... Hoy he sufrido de verdad. A partir del hoyo 9 apenas podía caminar. Tengo una ampolla enorme en el dedo gordo del pie derecho', dijo el barcelonés al European Tour.

'Me dije a mí mismo que tenía que hacerlo, que Tiger Woods ganó un US Open con una pierna rota. ¿Qué es una ampolla? Simplemente lo di todo. Ha sido un camino muy largo. Lo he pasado mal los últimos años. Aquí es donde quería estar', agregó.

'Quiero dar las gracias a mucha gente. A 'Callaway', con los que llevo nuevo años y han confiado en mí. Es la mejor empresa del Tour. también doy las gracias a mi familia, a mi mujer, a mi gran equipo, a mi hermano, que ha estado aquí. Muchas gente que me apoyado todos estos años, incluso en los duros momentos', señaló.

'Ganar aquí es muy especial. Es un lugar que realmente me gusta. Volveré hasta que ya no pueda jugar más. Volver a ganar significa mucho', comentó. EFE