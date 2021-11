Las 5 claves de la jornada 15

Iñaki Dufour

Madrid, 28 nov (EFE).- La decisión de Vinicius contra el Sevilla; la respuesta de Diego Simeone en la victoria por 1-4 del Atlético de Madrid en Cádiz; el bajón de la Real Sociedad; el efecto ganador de Xavi Hernández en el Barcelona y la reacción del Betis y Juanmi fueron cinco claves de la decimoquinta jornada de LaLiga Santander.

1 - La decisión de Vinicius:

En las alturas de la Liga deslumbra Vinicius, que despuntó en el liderato del Real Madrid contra el Sevilla. Con 0-0 en el marcador, entre la indefinición de un partido que apuntaba al 1-1, con el conjunto blanco mejor entonces que su rival, igual que había sido al revés en el primer tiempo, controló con el pecho, regateó hacia dentro y conectó un derechazo ganador sobre la portería de Bono, a la escuadra, directo a un triunfo que desprende mucho más que un simple triunfo, porque remontó y doblegó a un adversario muy potente y sostuvo la renta de cuatro puntos con la que él y su equipo dominan la Liga ya superado el primer tercio del recorrido hacia el título.

2 - La respuesta de Simeone:

Cuatro días después del 0-1 con el Milan, Diego Simeone sostuvo su once titular. No cambió nada. Ni un nombre ni el sistema para la visita a Cádiz. Y el Atlético resurgió, lanzado en el segundo tiempo por el 0-1 de Thomas Lemar, cuyo valor es incalculable hoy por hoy para el Atlético. Cuando no está -o no rinde al nivel de los últimos tiempos-, el conjunto rojiblanco sufre su ausencia. Después, Antoine Griezmann, Ángel Correa y Matheus Cunha agrandaron la diferencia. Una liberación para Simeone y su equipo, presionados por los resultados y las circunstancias, aún con mucho por hacer para alcanzar la dimensión que se espera de toda su plantilla.

3 - El bajón de la Real Sociedad:

'Es cuestión de pequeños detalles. Creo que en el campo estamos haciendo las cosas bien, pero nos falta ese último pase, ese último tiro, para hacer goles', analizó Mikel Oyarzabal, el capitán de la Real Sociedad, del momento de su equipo, bajado del liderato la pasada jornada. La Real Sociedad sólo ha ganado dos de sus últimos ocho encuentros entre todas las competiciones y ha perdido los dos últimos, el pasado jueves en la Liga Europa ante el Mónaco y este domingo en la Liga contra el Espanyol. Antes, en todo el curso, en sus 18 duelos precedentes, sólo había sido derrotado en el primero. 'Esto se saca con la unión del grupo. Cuando las cosas van bien es fácil tirar para adelante, pero estos momentos también hay que saber llevarlos y aprender de ellos', abundó Oyarzabal, mientras intentaba entender el gol anulado a Isak porque el balón tocó en el árbitro.

4 - El efecto ganador de Xavi:

Aún hay dudas en el juego, aún está en construcción su proyecto, aún acaba de empezar, pero no hay mejor comienzo que las victorias porque también suponen tiempo en un fútbol que casi se vive segundo a segundo, sin memoria, sin más valoración que el presente. En ello está Xavi Hernández, que suma seis de seis puntos en LaLiga Santander, con el 1-0 al Espanyol y con el 1-3 al Villarreal. El Barcelona no había ganado dos encuentros consecutivos de la Liga en toda la temporada. Un ejemplo de cómo estaba el conjunto azulgrana.

5 - La reacción del Betis y Juanmi:

En una semana, del 31 de octubre al 7 de noviembre, recibió nueve goles en contra en tres partidos, no marcó ninguno y los perdió todos, culminados además con la derrota más dolorosa emocionalmente: el 0-2 con el que cayó en el derbi ante el Sevilla. Ya se ha repuesto el Real Betis, relanzado con la mejor solución de todas, la victoria, además con la rotundidad con la que lo ha hecho: al 0-3 al Elche y al 2-0 en la Liga Europa contra el Ferencvaros añadió la confirmación con el 3-1 al Levante. Juanmi marcó los tres goles. Ha anotado al menos un tanto en cada uno de los cuatro últimos triunfos en la Liga del bloque dirigido por Manuel Pellegrini. EFE.

