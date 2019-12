Las 5 claves de la jornada

Madrid, 1 dic (EFE).- Ter Stegen y Leo Messi son la fórmula del éxito del Barcelona, la solidez del Real Madrid, la crisis instalada en casa del Espanyol, Diego Carlos y un Sevilla que es la tercera vía y el show de Odegaard, son las cinco claves de la decimoquinta jornada de LaLiga Santander.

1. Ter Stegen y Messi, la fórmula del éxito del Barça

Son las claves del Barcelona, los dos jugadores que sostienen a Ernesto Valverde hasta en los días de sufrimiento. El Atlético de Madrid superó en intensidad y fútbol a su rival en el primer acto del Wanda Metropolitano. Lo hizo todo bien salvo afinar la definición, el que se está convirtiendo en su gran mal. Fue cuando Ter Stegen se disfrazó de salvador, especialmente con dos paradas al alcance de muy pocos. Era el jugador más decisivo hasta que apareció el rey del fútbol moderno. Leo Messi, en una jugada que todos conocen pero nadie es capaz de frenar, decidió un gran duelo y lanzó a su equipo hacia un triunfo que le mantiene en lo más alto de la clasificación tras un mal rato.

2. El Real Madrid encuentra la solidez

Tercer triunfo liguero consecutivo de un Real Madrid que comienza a hacerse a todos los registros. En Mendizorroza tuvo que bajar al barro e igualar la intensidad que metió al choque el Alavés. Partido de pierna dura y personalidad que dominó el equipo de Zinedine Zidane. Sin poder aplicar la brillantez del último día frente el PSG, pero sacando una visita complicada con goles de defensas, Sergio Ramos y Dani Carvajal, el día que no aparecieron los delanteros. El técnico suma para la causa a Militao e Isco mientras va asentando una solidez y fiabilidad que le hacen ser candidato al título. Hace un año eso ya parecía un imposible a estas alturas.

3. El Espanyol vive en crisis

Nada cambia la línea preocupante del Espanyol. La llegada de Pablo Machín poco ha modificado el panorama. 'Necesitamos tíos de verdad, no pipiolos', llegó a decir con el calentón de la remontada sufrida en su estadio en un duelo directo frente a Osasuna. Lo que podía haber sido punto de inflexión en un partido en el que se adelantaron en el marcador, se convirtió en un nuevo golpe difícil de digerir. En solo tres minutos nada más arrancar el segundo acto, el rival dio la vuelta al marcador. Falta de concentración, errores graves defensivos que pasan factura en la élite. Un equipo atenazado que acabó goleado ante la indignación de su afición que aún no ha saboreado un solo triunfo de local en LaLiga. Un empate y siete derrotas, solo cinco tantos a favor y 18 en contra. Si no lo corrige con rapidez, pronto será demasiado tarde.

4. Diego Carlos y la tercera vía

El ritmo que comienzan a tomar Barcelona y Real Madrid solo hay un equipo que lo aguanta. Es el Sevilla de Julen Lopetegui, que hasta los días de inesperado sufrimiento sabe firmar el triunfo. Ante el Leganés más necesitado, que cada jornada se hunde un paso más hacia la división de plata, apareció Diego Carlos para dar el triunfo. Su primer gol con la camiseta sevillista no pudo ser más importante. Un portento físico el central brasileño, que entró con todo al remate para sumar un punto más a su favor como referente del nuevo Sevilla tras una adaptación rápida al fútbol español. Lopetegui lo conocía bien de Oporto y su llegada ha sido todo un acierto. El Sevilla es la tercera vía al título.

5. Odegaard instala a la Real en 'zona Champions'

Nuevo recital de Martin Odegaard en su jardín del Reale Arena, en esta ocasión con el broche del gol para cerrar la goleada al Eibar y reforzar la candidatura de la Real Sociedad a un puesto de la próxima edición de la Liga de Campeones. El centrocampista noruego tiene enamorada a toda San Sebastián. Disfruta jugando y hace disfrutar a todos, los primeros a sus compañeros que se nutren de su fútbol y la visión con el balón. Desde el 20 de octubre no ganaba la Real en su estadio. Tras dos pinchazos, reapareció su líder para devolverle a la buena dinámica y adentrarse en la zona más noble de la clasificación de LaLiga Santander. EFE