Las 5 claves de la jornada

Madrid, 3 nov (EFE).- La confusión con las manos dentro del área, siete minutos de desplome del Barcelona para caer derrotado en su visita al Levante, la falta de puntería del Real Madrid ante el Betis, Osasuna de récord y la sentencia como técnico del Celta de Vigo de Fran Escribá con la derrota ante el Getafe, son cinco claves de la décimo segunda jornada de LaLiga Santander.

1. Confusión con las manos dentro del área.

'Estamos confusos. La mano interrumpe la jugada. No sé por qué las decisiones van en una dirección y luego en otras'. Son palabras de queja de Emilio Butragueño, siempre templado en sus declaraciones pero que levantó la voz por la mano de Feddal que el colegiado no interpretó como penalti en el Santiago Bernabéu. La acción se repitió con una mano de Yuri en el estadio de la Cerámica, otra de Rubén Duarte en El Sadar y la de Neva en Los Cármenes. El VAR no intervino y la regla habla de 'posición antinatural' y 'ocupación de más espacio'. Ya no aparece la voluntariedad. El debate está abierto.

2. Siete minutos de desplome.

Se vino a la memoria de todos la última debacle europea de Anfield de un Barcelona que vencía con gol de un penalti impecable de Leo Messi en el 'Ciutat de València', cuando llegó un desplome inesperado. En siete minutos de locura del Levante, entre el 61 y el 68, le endosó tres tantos. Con Gerard Piqué cometiendo errores graves en los dos primeros y Ter Stegen perdiendo el papel estelar. Regresó la peor de las imágenes de visitante del equipo de Ernesto Valverde que ya ha perdido tres partidos ligueros lejos del Camp Nou.

3. La falta de puntería madridista.

Desde el adiós de Cristiano Ronaldo el Real Madrid ha perdido un líder que salve esos partidos apretados. El día que podía vencer su tercer partido consecutivo siete meses después y situarse líder en solitario, pecó de falta de puntería quedándose a cero por cuarta vez en la temporada, la primera en el estadio Santiago Bernabéu. Ante el Real Betis, el último equipo que lo había conseguido. Rubi apostó por tres centrales y un cuarto como Bartra de medio centro. Le dio resultado, sobre todo gracias a la actuación de un inconmensurable Joel Robles que fue insuperable. La mejoría de Eden Hazard no decidió el encuentro.

4. Osasuna de récord.

El Sadar es un fortín donde Osasuna no pierde desde hace 31 partidos, cuando el 1 de abril de 2018 el Tenerife fue el último equipo que lo conquistó en Liga. Con un partido loco frente al Alavés y una celebración a lo grande con goleada 4-2, el técnico Jagoba Arrasate y todos sus jugadores inscribieron su nombre en la historia del club con la mejor racha sin perder de local. La afición rojilla empuja, impulsa a sus jugadores en todo momento y es también pieza clave del récord, del retorno a la elite y una fortaleza inexpugnable que han sido incapaces de derribar ya en Primera equipos como Barcelona, Valencia o Villarreal.

5. Kenedy sentencia a Escribá.

El Getafe prolongó su escalada en la clasificación para entrar en zona europea gracias a su triunfo en Balaídos ante un Celta sin rumbo. Fran Escribá había encontrado el apoyo de sus jugadores en declaraciones pero no tiene continuidad en el terreno de juego. Sin identidad, con más miedo que fútbol, la cuarta derrota consecutiva provocó su destitución. El año que tanta ilusión había despertado en el celtismo, con el regreso de jugadores que dejaron huella como Santi Mina, Rafinha o Denis Suárez, no ha podido arrancar peor. Instalado en puesto de descenso y con dos salidas complicadas que encarar con nuevo entrenador: el Camp Nou y el estadio de la Cerámica. EFE