Las 5 claves de la jornada

Madrid, 19 ene (EFE).- La racha de un Real Madrid que suma 17 partidos sin perder fue más poderosa que las ausencias de peso con las que se midió al Sevilla; Leo Messi puso luz al debut de Setién; el Atlético de Madrid se descuelga de la lucha por el título; la Real Sociedad y el Valencia se desenchufan y todos los equipos de la zona baja suman menos el Leganés, son las cinco claves de la vigésima jornada de LaLiga Santander.

1. La racha puede con las ausencias

Alcanza 17 partidos sin perder el Real Madrid de Zinedine Zidane, que superó en la vigésima jornada un duelo repleto de exigencia ante el Sevilla sin su columna vertebral. Con Sergio Ramos, Fede Valverde y Eden Hazard en la grada del Santiago Bernabéu y Benzema recuperado para unos minutos. Tuvo mérito el triunfo madridista gracias a la pegada por sorpresa de Casemiro que firmó su primer doblete en el Real Madrid. El Sevilla se marchó indignado con el árbitro y el VAR. El buen planteamiento de Julen Lopetegui le hizo dominador del primer acto cuando le fue anulado un tanto a De Jong que pudo cambiar el rumbo pero se anuló por obstrucción de Gudelj a Militao en una acción que alimenta la polémica.

2. Messi pone luz a un debut gris de Quique Setién

Demostró el Barcelona que no está para grandes fiestas. No hubo efecto Setién más allá de un aumento considerable de la posesión y la apuesta por la joven perla de la cantera Riqui Puig. El fútbol no mejoró en el Camp Nou y solo pudo derribar el orden del Granada desde que se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Germán. Un solitario gol de Leo Messi, después de ver como el poste evitaba el tanto del rival, mantiene a su equipo en lo más alto de la clasificación. Un 83% de posesión pero sin profundidad como para intimidar a base de ocasiones.

3. El Atlético se descuelga

Queda a ocho puntos del pulso por la conquista de la Liga un Atlético de Madrid que cortó su buena racha de tres triunfos consecutivos con una derrota de las que dejan huella. Corre el peligro de quedarse en tierra de nadie. Sin los mimbres necesarios si no llega un fichaje del nivel de Cavani como para competir por el título con Barcelona y Real Madrid. Lo pidió con sus cambios Diego Simeone, sacando dos canteranos al campo cuando su equipo merecía el empate en Ipurua. El Eibar venció por primera vez en su historia al conjunto rojiblanco en Primera fiel a su estilo. Cuando defendió como pudo, Simeone quitó del campo a Vitolo y Joao Félix y llegó la sentencia.

4. La Real Sociedad y el Valencia se desenchufan

Jornada negra para dos equipos que pelean por la última plaza que da acceso a competición europea. La Real Sociedad perdió su identidad, el fútbol brillante de la primera vuelta y sufrió un revolcón en la visita a un Real Betis en alza. El 3-0 del Benito Villamarín es el mensaje bético en un partido clave para sumarse a la pelea europea en vez de mirar hacia abajo de la clasificación. El Valencia empeoró aún más la mala imagen dejada en la Supercopa de España, irreconocible y sin competir en Mallorca en un partido que además del 4-1 en contra, dejó la expulsión de su capitán Dani Parejo que se perderá el duelo ante el Barcelona de Mestalla. Jornada negra para el equipo de Albert Celades.

5. Todos suman, menos el Leganés

La vigésima jornada de LaLiga Santander fue un duro golpe para Javier Aguirre. Había cambiado el rumbo de un Leganés hundido cuando en unas horas perdió a su 9 referencia, En-Nesyri, por el que el Sevilla pagó su cláusula, y perdió por goleada el derbi frente al Getafe en Butarque. El Leganés fue el único equipo de la zona baja que no sumó en la jornada de los modestos. Abelardo ha resucitado al Espanyol, que firmó su segundo triunfo consecutivo tumbando al Villarreal en su casa. El Celta frenó su caída rascando un punto de San Mamés, el Mallorca goleó al Valencia, el Eibar pudo con el Atlético, Alavés ganó en el Ciutat de Valencia y Osasuna y Valladolid empataron. La lucha por la salvación será agónica en la segunda vuelta. EFE