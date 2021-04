Las 5 claves de la jornada

Madrid, 11 abr (EFE).- Las 5 claves de la trigésima jornada de LaLiga española fueron:

1. Se aprieta la Liga

Pocos imaginaban hace varias jornadas que los tres primeros clasificados iban a estar separados sólo por dos puntos. El Atlético de Madrid llegó a tener una ventaja de diez sobre el Barcelona y el Real Madrid, pero poco a poco la renta del líder ha caído hasta quedarse en casi nada. La victoria agónica del conjunto blanco sobre el Barcelona (2-1) y el pinchazo rojiblanco ante el Betis (1-1) -el cuarto en sus últimos seis partidos-, ha dejado LaLiga Santander en un pañuelo que se decidirá en los últimos ocho partidos de la temporada. De los tres, el Real Madrid va como un tiro mientras sus dos rivales andan de capa caída.

2. El 'efecto Pacheta'

Con Rafa Mir como máxima expresión del heroísmo de un club que no se rinde, bajo los mandos de José Rojo Martín 'Pacheta' el Huesca ha salido por primera vez del descenso después de 24 jornadas. Trotamundos de los banquillos (Numancia, Oviedo, Cartagena, Korona Kielce polaco, Hércules, Ratchaburi tailandés), se le negó el premio de Primera División tras conseguir ascender al Elche. Ahora, la apuesta del club aragonés por un técnico sobradamente preparado pero sin oportunidades en la elite, da sus frutos con el premio de una salvación momentánea. 'Hacía tiempo que no veía una emoción así en un vestuario'. Esas palabras, reflejan el resultado del 'efecto Pacheta'.

3. Victorias con aroma a Primera División

Tres equipos dieron un paso adelante con victorias muy importantes en sus aspiraciones por quedarse un año más en Primera División: el Levante, el Osasuna y el Cádiz. El primero, ganó 0-1 al Eibar y ya tiene una distancia considerable de 12 puntos respecto al último club que perdería la categoría, el Elche. El colchón del Cádiz es de 9 después de derrotar 0-1 al Getafe con un tanto en propia meta de David Timor. Y el de Osasuna, de 8 tras una victoria de prestigio en el estadio del Villarreal (1-2). Con estos resultados, la terna de candidatos a perder la categoría se reduce.

4. El declive de Mendilibar

En el pozo de Primera División tras perder 0-1 con el Levante, el Eibar ha tocado fondo esta temporada. Desde hace cuatro jornadas ocupaba puestos de descenso, pero nunca en el peor de toda la clasificación. Su entrenador, José Luis Mendilibar, se encuentra en su sexta temporada en Primera División al frente del club. Siempre exitoso hasta el momento, por primera vez se ven fisuras en un proyecto que poco a poco se apaga y que necesita un revolcón para voltear una situación de urgencia.

5. La depresión del Athletic tras la Copa

Después de perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, el Athletic parece que vive inmerso en una depresión de la que no consigue levantar cabeza. Tras perder el título en Sevilla, este fin de semana firmó su segundo empate consecutivo en LaLiga Santander. El Alavés, que estrenaba a Calleja en el banquillo, demostró que el Athletic es una montaña rusa de juego y resultados. Durante algunas fases del choque estuvo contra las cuerdas, pero consiguió despertar para encontrarse con un par de paradas providenciales de Pacheco que salvaron al Alavés. El resultado, otro empate que no vale para mucho a una semana de la segunda final de Copa que debe disputar al Barcelona y a la que no llegará en su mejor momento. EFE