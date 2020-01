Las 5 claves de la jornada

Madrid, 26 ene (EFE).- Nacho, de la intrascendencia a situar líder al Real Madrid, Quique Setién no da con la tecla, el Atlético de Madrid pierde su identidad, el racismo y la violencia manchan el fútbol español y la lucha por Europa se enciende son las cinco claves de la vigésima jornada de LaLiga Santander.

1. Nacho de la intrascendencia a situar líder al Real Madrid

Vive Nacho la temporada con menos continuidad desde que dio el salto al primer equipo del Real Madrid, afectado por una lesión que le tuvo dos meses fuera y por la llegada de Militao como tercer central. Pero en el fútbol todo puede cambiar de golpe. La inesperada salida de Álvaro Odriozola cedido al Bayern provoca que Nacho sea la segunda opción en el lateral derecha tras Carvajal. Su ausencia por sanción le dio su cuarta titularidad en 21 jornadas de Liga y la aprovechó para firmar en Valladolid un gol importantísimo que desatascó un partido complejo. Sitúa al Real Madrid líder y aumenta una racha que no tiene fin.

2. Setién no da con la tecla

El efecto que esperaba la directiva del Barcelona cesando de su cargo a Ernesto Valverde con el equipo líder en Liga no se ha producido. El conjunto azulgrana sigue siendo vulnerable en defensa y Quique Setién necesita tiempo para inculcar un nuevo estilo que sus jugadores no están sabiendo interpretar en el terreno de juego. En su primer duelo de altura salió derrotado de Mestalla y pudo ser goleado si no es por la actuación de Ter Stegen, que detuvo un penalti y varias acciones de peligro de un Valencia sin su 'cerebro' Dani Parejo y con Rodrigo en el banquillo. El nuevo Barcelona abusa de la posesión y el toque pero reduce pegada. Al Granada le ganó por la mínima cuando se quedó en inferioridad numérica y gracias a la brillantez de Leo Messi. El único que lo intentó en Valencia donde el Barça se deja el liderato inmerso en un inesperado momento de duda.

3. El Atlético pierde su identidad

La larga etapa en el banquillo del argentino Diego Simeone transcurre por su momento más bajo. Crisis de resultados y de identidad en un Atlético de Madrid que protagonizó una semana negra. Eliminado de Copa del Rey por un Segunda B como la Cultural Leonesa y dimitiendo en Liga, sin las señas de identidad que le volvieron a instalar entre los grandes. Se desespera en la banda el Cholo sin encontrar soluciones en una plantilla que empieza a añorar a los que eran sus referentes. El 'año de transición' que anunció se está haciendo realidad y las grandes inversiones en reestructurar la plantilla no dan resultado. Empate repleto de impotencia y sin gol frente al Leganés. A diez puntos del líder, fuera de la 'zona Champions' de la clasificación y con la visita al Santiago Bernabéu como la próxima salida. De rozar la gloria en la Supercopa a una profunda crisis. Cuando el Atlético tiene que proponer con su fútbol, no encuentra el camino.

4. El racismo y la violencia manchan el fútbol español

La jornada será recordada por lo ocurrido fuera de los terrenos de juego que manchan la imagen del fútbol español. En el RCDE Stadium hubo actos racistas contra el delantero del Athletic Club de Bilbao Iñaki Williams. Indignado por lo que escuchó desde la grada cuando fue sustituido se encaró con aficionados y devolvió insultos repletos de impotencia. Antes de ese partido hubo incidentes entre aficionados fuera del estadio, como ocurrió en Valencia donde el fútbol fue una excusa para una batalla campal entre ultras a pocos metros de Mestalla. Son actos vandálicos que nadie quiere ver cerca de un deporte que promueve valores opuestos.

5. La lucha por Europa se enciende

La pelea por la Liga es cosa de dos, Real Madrid y Barcelona, pero son más equipos los que luchan por un puesto en la próxima edición de la Liga de Campeones. Con la caída sin freno del Atlético de Madrid, el Sevilla y el Getafe ocupan la tercera y cuarta plaza gracias a sus triunfos ante Granada y Real Betis, respectivamente. Los dos en dinámicas positivas como una Real Sociedad a la que nada afecta. Goleó al Mallorca sin un referente en punta como William José que en las próximas horas puede salir del club. Y el Valencia no se desengancha de una pelea por Europa que se enciende. Su mensaje de un regreso con fuerza lo dejó tumbando al que era líder, el Barcelona, con un Maxi Gómez estelar. A Villarreal y Athletic Club les comienzan a pasar sus últimos trenes para llegar a la batalla. EFE