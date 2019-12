Las 5 claves de la jornada

Madrid, 15 dic (EFE).- Thibaut Courtois salva la racha sin perder del Real Madrid, el Barcelona presenta una queja contra el VAR tras su empate ante la Real Sociedad, los goles devuelven el pulso al Atlético de Madrid, el Getafe pisa suelo 'Champions' y goles con perdón que castigan a un buen Espanyol, son las cinco claves de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander.

1. Courtois salva la racha sin perder

Un remate de cabeza como si fuese un goleador. Marcando los tiempos e impactando con potencia el esférico a los 93 minutos salvó la racha del Real Madrid sin perder. La subida de Thibaut Courtois al ataque con todo perdido en Mestalla fue decisiva. Su remate lo rechazó como pudo Jaume Doménech y al final Benzema salvó un punto antes de la visita al Camp Nou en el clásico. Hizo justicia a lo mostrado por un Real Madrid dominador en la primera mitad y que le faltaron ideas en la segunda. Mestalla no es plaza fácil. Solo un triunfo en sus seis últimas visitas. La oportunidad de llegar líder en solitario a su duelo con el Barcelona se esfumó.

2. El Barcelona presenta una queja contra el VAR

No superó el equipo de Ernesto Valverde el duro examen del Reale Arena, en un duelo trepidante ante una Real Sociedad que reta al rival con su buen fútbol, siempre vertical. El pulso acabó con polémica en una acción de Gerard Piqué con Diego Llorente y Mikel Merino, dentro del área, que el colegiado Alberola Rojas no interpretó como penalti. La no intervención del VAR provocó la incomprensión de los futbolistas y la posterior queja formal del Barcelona ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el mal uso del sistema de videoarbitraje. El empate final deja números que mejorar a domicilio del líder. De nueve salidas solo venció en cuatro.

3. Los goles devuelven el pulso al Atlético

Los brotes verdes rojiblancos llegaron ante Osasuna con un triunfo convincente, fruto de la insistencia y el paso al frente en su juego ofensivo con el liderazgo de Joao Félix. Sigue teniendo lejos la pelea por el título, pero recortó dos puntos a Barcelona y Real Madrid recuperando el pulso en cuanto regresó el gol. Dos partidos seguidos de Liga sin marcar llevaba. En las seis últimas jornadas solo en una logró más de un tanto. El reencuentro con el gol de Álvaro Morata y un gran gol de Saúl Ñíguez fueron el premio al trabajo en la segunda mitad en el Wanda Metropolitano.

4. El Getafe pisa suelo 'Champions'

La remontada en la clasificación del Getafe llegó a su techo en una jornada en la que entró en puestos de Liga de Campeones. Muchos pensaban por su irregular inicio de curso que pagaría caro el peaje de jugar competición europea, pero la gestión de José Bordalás de su plantilla le está dando sus frutos. No tuvo rival en el Valladolid. Efectivo en su ataque con los zarpazos de Marc Cucurella y Ángel Rodríguez. Su racha toma forma con siete jornadas sin perder y tres triunfos consecutivos que le disparan.

5. Goles con perdón que castigan a un buen Espanyol

No fueron celebrados sus tantos por su pasado en el Espanyol pero Borja Iglesias y Marc Bartra castigaron la mejoría de imagen del equipo de Pablo Machín. Tan endeble que acabó siendo salvado por su portero Diego López en un mano a mano, después de mostrar el orgullo herido para remontar con los tantos de Darder y Bernardo. Sigue último de la clasificación, con una distancia de cinco puntos a la permanencia y pagando caro sus pésimos números de local. Ni un solo triunfo en nueve encuentros. Dos empates y siete derrotas. El principal punto a corregir si quiere seguir en la categoría. EFE