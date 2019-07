Las AFP se ponen en pie de lucha contra el "populismo" en Latinoamérica

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) rechazaron cualquier medida "populista" que afecte el fin previsional de sus fondos en Latinoamérica y pidieron que se considere la reforma del monto de los aportes ante los "grandes desafíos" que implican los cambios demográficos en el mundo.



Esta posición fue expuesta este viernes durante una conferencia celebrada en Lima por la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), que emitió el "Acuerdo de Lima" con motivo de los 25 años del sistema privado de pensiones en Perú.



La FIAP manifestó su preocupación porque "en ocasiones" el sistema previsional se transforma "en un campo propicio para el populismo" y alertó que las consecuencias "las verán las generaciones futuras, cuando ya no estén aquellos que obtuvieron el rédito de la medida, ni los responsables de su adopción".



"Por ello, instamos a los encargados de las políticas públicas de nuestros países para que promuevan que todos los procesos de cambio se enmarquen en los márgenes de una discusión técnica que asegure como único objetivo, la mejora sostenible de las pensiones", acotó.



En la reunión de la FIAP participaron, entre otros, el chileno Guillermo Arthur, presidente del organismo; el uruguayo Luis Costa, presidente de República AFAP; el chileno Patricio Góngora, gerente de comunicaciones de AAFP, y la peruana Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFP de Perú.



Arthur destacó a Efe que el acuerdo "habla de los grandes desafíos que tienen los sistemas de pensiones", sobre todo porque los cambios demográficos que ocurren en el mundo "imponen la obligación de financiar un periodo cada vez más largo de la vida de los otros".



Ante este escenario, añadió, "los sistemas de repartos ya no son viables" y los países de Europa "están cada día fortaleciendo más mecanismos de capitalización", por lo que naciones como Perú, Chile, Colombia y México afrontan la necesidad de incrementar el ahorro.



El presidente de la FIAP consideró que se tiene que pensar "en crear una mayor cotización", porque el 10 % en promedio actual "claramente es insuficiente y hay que decirlo en forma clara".



"Lo otro en que insistimos es que todos los procesos de reforma se hagan con un solo propósito: mejorar las pensiones de los trabajadores, y desterremos las ideas populistas, porque las ideas populistas son muy atractivas en el corto plazo, pero a la larga van a producir una gran frustración", remarcó.



Prialé destacó, a su turno, que el sistema privado de pensiones en Perú ha avanzado "a pesar de las dificultades" y ya tiene cerca de 80.000 pensionistas jubilados, aunque añadió que se debe "empezar a atacar y combatir" la alta informalidad e ilegalidad, ya que 7 de cada 10 personas no hace aportes.



Entre las dificultades mencionó, especialmente, la promulgación de una ley que permite, desde 2016, que los trabajadores retiren el 95,5 % de sus fondos, una medida que, según dijo, ha llevado a que Perú se convierta en "la oveja negra" del sistema de pensiones.



"Creo que ni siquiera es populismo en el sentido abierto de dejar que te gastes el dinero, sino es un populismo facilista, en el cual el Estado no asume ningún rol como proveedor de la seguridad social, porque permite que personas de bajos ingresos se gasten lo poco ahorrado en lugar de complementar, como en otras partes del mundo, para que tenga derecho a una pensión mínima", enfatizó.



Prialé agregó que, por ese motivo, las autoridades peruanas deben evaluar hasta qué punto la ley aprobada "tiene que ser revertida".



En el "Acuerdo de Lima", las AFP también se comprometieron a fomentar la inversión en proyectos que incrementen el bienestar económico y el ahorro, y a impulsar la creación de un marco jurídico y regulatorio que "respete la certidumbre y el desarrollo de los sistemas de pensiones y se preserven los derechos y beneficios adquiridos por los afiliados".



La FIAP cuenta con socios plenos de Chile, España, México, Colombia, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Ucrania, Kazajistán, República Dominicana, Uruguay y Perú, además de con otros 14 socios "colaboradores".



Sus socios reúnen a 110 millones de afiliados y jubilados pensionistas, que son dueños de fondos equivalentes a 570.000 millones de dólares, un 70 % de los cuales corresponde a rentabilidad de la inversión en los sistemas "más maduros".