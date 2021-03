Las claves de la eliminatoria de la Concacaf a Catar 2022 en medio del covid

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- La segunda fecha de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 comienza este sábado con seis partidos en medio de la pandemia de la covid-19 que ya una vez hizo que la competencia se tuviera que aplazar.

Esta eliminatoria dará tres cupos directos a Catar 2022 y otra selección tendrá la oportunidad de medirse en una repesca en busca de una plaza más para el Mundial, pero aún no se ha definido ante qué confederación la decidiría.

El covid-19, que azota al mundo, le costó la participación en esta fase de la eliminatoria a Santa Lucía, que tuvo que renunciar a la competición por no poder costear los protocolos contra la pandemia, además de que el torneo tuvo que ser aplazado por la FIFA el pasado mes de octubre a marzo de 2021.

Los cupos directos son la prioridad de las favoritas de siempre, México, Estados Unidos y Costa Rica, pero la otra plaza en liza da esperanza para el resto de las 34 naciones que participan de la competencia que comenzó el pasado 24 de marzo.

CUBA SUEÑA CON VOLVER AL MUNDIAL LUEGO DE 84 AÑOS

Cuba, que no asiste a un campeonato mundial de fútbol desde Francia 1938 cuando fue uno de los 15 equipos que participaron del tercer mundial de la FIFA, se convirtió en aquella cita en la primera selección caribeña en participar en una fase final del torneo, en el que los 'leones de caribe' consiguieron un meritorio séptimo lugar.

Este año, y por primera vez, convocaron a jugadores del exterior. Uno de los más importantes, Onel Hernández, del Norwich City, quien buscará llevar de la mano a los isleños al Mundial ocho décadas después.

Sin embargo, los isleños comenzaron su camino a Catar con derrota el miércoles por 1-0 ante Guatemala y Cuba jugó la última media hora con 10 hombres por expulsión de Karel Espino.

FORMATO DE LA ELIMINATORIA

El antiguo Hexagonal Final desapareció y ahora hay tres rondas para definir a los clasificados de la Concacaf a Catar 2022.

La primera se disputa entre marzo y junio bajo un sistema de seis grupos de cinco equipos en el que los seis países que terminen en primer lugar avanzarán a la siguiente ronda.

La segunda ronda se disputará en junio de 2021 con dos fechas de ida y vuelta y será de eliminación directa con el siguiente formato:

Primero Grupo A vs Primero Grupo F; Primero Grupo B vs Primero Grupo E y Primero Grupo C vs Primero Grupo D. Los tres vencedores de la eliminatoria pasarán a la última ronda.

La tercera y última instancia se jugará en septiembre, octubre y noviembre de 2021 y enero y marzo de 2022 y en esta se incorporan México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, como mejores clasificados de la Concacaf en el ránking de la FIFA.

Estos cinco 'grandes' de la región se enfrentarán a las tres selecciones que hayan superado las rondas previas y jugarán en un sistema de todos contra todos a ida y vuelta en el que los tres primeros obtendrán el pase directo a Catar 2022, mientras que el cuarto tendrá que jugar el repechaje.

PAÍSES Y GRUPOS

El Grupo A lo conforman El Salvador, Antigua y Barbuda, Granada, Montserrat e Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

En el Grupo B fueron instalados Canadá, Surinam, Bermudas, Islas Caimán y Aruba.

El Grupo C lo integran Curazao, Guatemala, San Vicente y las Granadinas, Cuba e Islas Vírgenes Británicas.

En el D está Panamá, que debutó en el mundial en Rusia 2018, y lo acompañan República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila.

El Grupo E lo completan Haití, Nicaragua, Belice e Islas Turcas y Caicos.

Y el Grupo F lo integran Trinidad y Tobago, San Cristóbal y Nieves, Guyana, Puerto Rico y Bahamas.

- PRÓXIMOS PARTIDOS

GRUPO A

27.03: Islas Vírgenes de los Estados Unidos - Antigua y Barbuda

28.03: Montserrat - El Salvador

30.03: Granada - Islas Vírgenes de los Estados Unidos

GRUPO B

27.03: Aruba - Surinam

28.03: Islas Caimán - Canadá

30.03: Bermudas - Aruba

GRUPO C

27.03: Islas Vírgenes Británicas - Guatemala

28.03: Cuba - Curazao

30.03: San Vicente y las Granadinas - Islas Vírgenes Británicas

GRUPO D

27.03: Anguila - República Dominicana

28.03: Dominica - Panamá

30.03: Barbados - Anguila

GRUPO E

27.03: Islas Turcas y Caicos - Nicaragua

30.03: Belice - Islas Turcas y Caicos

GRUPO F

27.03: Bahamas - San Cristóbal y Nieves

28.03: Puerto Rico - Trinidad y Tobago

30.03: Guyana - Bahamas

EFE