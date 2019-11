Las claves de la visita de los reyes de España a Cuba

Madrid, 11 nov (EFE).- Los reyes de España van a llegar este lunes a Cuba en un viaje cargado de simbolismo al tratarse de la primera vez que un monarca español pisa el país caribeño en una visita de carácter oficial y bilateral.

Éstas son algunas de las claves que rodean al histórico viaje de Felipe VI y la reina Letizia, que van a estar dos días en La Habana y concluirán su recorrido en Santiago de Cuba:

Una fecha simbólica

-------------------

La visita se ha hecho coincidir con un momento de gran simbolismo como el 500 aniversario de la fundación de La Habana, cuya celebración central va a tener lugar el día 16 con la presencia de mandatarios como el venezolano Nicolás Maduro o el nicaragüense Daniel Ortega.

Para que la visita tuviera un perfil diferenciado y no 'compartir' foto con los dirigentes bolivarianos, ambos gobiernos acordaron fijar unos días antes la estancia de los reyes.

Un día después de las elecciones

--------------------------------

El Gobierno español sostiene que el viaje se programó antes de que se convocaran las elecciones del 10 de noviembre, pero no ve un inconveniente la coincidencia, ni tampoco que el ejecutivo esté en funciones, con capacidades limitadas.

'No son fechas que se puedan mover', arguyen fuentes diplomáticas.

En el entorno del Palacio de la Zarzuela (residencia oficial del monarca), admiten que estas circunstancias 'dificultan' un viaje de máximo nivel, pero entienden que la conmemoración del quinto centenario de La Habana lo justifica y que es el Gobierno el que decide el momento.

Normalizar las relaciones

-------------------------

El viaje tiene como principal objetivo terminar de normalizar la relación diplomática con Cuba, que ha estado salpicada de desencuentros y tiranteces en los últimos 40 años por la postura crítica de España hacia el régimen castrista.

El Ejecutivo atribuye a la visita a un componente 'fundamentalmente histórico' y a un deseo de restablecer la normalidad con un país iberoamericano con 'el que había una anomalía'.

Malestar de la oposición

------------------------

Los partidos de derecha y ultraderecha en España han aireado su malestar por la inconveniencia del viaje, tanto por ser al día siguiente de los comicios, como por suponer un espaldarazo a la dictadura cubana.

'Siento vergüenza. Un poco de respeto a la historia de España, señor Sánchez', censuró el líder del conservador PP y principal partido de la oposición, Pablo Casado.

Reunión con la sociedad civil, no con la disidencia

---------------------------------------------------

Los reyes se reunirán con representantes de la sociedad civil para conocer la situación en Cuba y las preocupaciones del pueblo cubano.

No habrá encuentro con la disidencia, que en las últimas semanas ha sido objeto de nuevos arrestos, al considerar el Gobierno español que al monarca no le corresponde hacer política y que se trata de un viaje 'institucional' que no cabe interpretarlo como de apoyo al régimen.

Acuerdo de asociación

---------------------

Tras la reunión de Felipe VI con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, los dos gobiernos tienen previsto firmar un acuerdo marco de asociación, con el que se pretende dar un salto en la relación política.

Felipe VI, que va a pronunciar tres discursos, se va a reunir este martes con Díaz-Canel, quien no va a tener ninguna intervención.

Apoyo a las empresas

--------------------

Otra de las metas del viaje es respaldar a las empresas españolas con inversiones en Cuba, máxime en un momento de incertidumbre por la decisión de Estados Unidos de reactivar la ley Helms Burton, que permite interponer demandas en tribunales estadounidenses contra firmas extranjeras que se estén beneficiando de bienes expropiados tras la Revolución de 1959.

Felipe VI almorzará con un grupo de directivos españoles, en un momento en el que Cuba afronta la peor crisis de la última década por la incertidumbre política en Venezuela, su principal socio y proveedor de petróleo.

Agenda cultural

---------------

El programa de los reyes tiene un importante contenido cultural, con un recorrido por La Habana Vieja, una gala de danza como homenaje al fallecimiento de la leyenda de la danza clásica cubana, Alicia Alonso, y la inauguración de una exposición fotográfica organizada por la Agencia EFE e Iberia, con fotografías de la relación histórica con Cuba.

Recuerdo a los militares españoles

----------------------------------

La estancia en la isla concluirá el jueves en Santiago de Cuba, con un emotivo acto para recordar a los militares españoles que cayeron en la guerra de 1898 contra EE.UU. en la que España perdió su última colonia de América. EFE