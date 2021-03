$!Las criptodivisas son 'activos especulativos', dice el presidente de la Fed

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, aseguró este lunes que las criptomonedas no son una alternativa al dólar, 'no son una reserva de valor útil' por su alta volatilidad y son meros 'activos especulativos' sin respaldo de ningún tipo.

En una conferencia sobre innovación organizada este lunes por el Banco de Pagos Internacionales, Powell consideró que las criptomonedas 'son más bien activos especulativos y esencialmente un sustituto del oro más que del dólar'.

Asimismo, añadió que el banco central estadounidense no tiene prisas por crear un dólar digital, algo que ha comenzado a implementar China para acelerar los pagos digitales, pero que motiva temores sobre la privacidad.

Las declaraciones de Powell se dan con el bítcoin camino de superar los 57.000 dólares y después de que empresas como Tesla y Mastercard hayan decidido extender el uso y aceptación de criptomonedas.

'Nosotros preferimos llamarlos criptoactivos y no criptomonedas. Son muy volátiles y por lo tanto no son útiles realmente como valor reserva, no están respaldados por nada y son un activo para especular y no un medio de pago', explicó Powell.

En cuanto a las llamadas 'stablecoin', similares a las criptomonedas, pero con el apoyo de Gobiernos soberanos, Powell recordó que la credibilidad de esos activos viene de la divisa tradicional y que esas monedas 'tendrán un rol importante con la regulación pertinente, pero ese rol no será el de formar la base de un nuevo sistema monetario global'.

En cuanto a la llegada del dólar digital, el presidente de la Fed aseguró que aún hay muchos pasos que dar, incluidos la necesidad de involucrar al Congreso, la Casa Blanca y comenzar a educar al público sobre el uso de este tipo de moneda digital. EFE