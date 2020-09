Las elecciones de EE.UU. y Halloween copan los estrenos de TV de esta semana

Miami, 28 sep (EFE).- Las elecciones en EE.UU. y el inicio del mes del horror dominan los estrenos en televisión y 'streaming' esta semana, aunque también hay espacio para producciones latinas con la llegada de 'Tu cara me suena', el estreno de la película mexicana 'Ahí te encargo' y de la serie brasileña 'Buenos días, Verônica':

-Lunes, 28 de septiembre:

Un día antes del primer debate presidencial en Estados Unidos -país en donde se celebrarán comicios el próximo 3 de noviembre-, Netflix estrena 'El poder del voto, en pocas palabras', un documental que explora cómo funciona el sistema electoral local, sus fallas y si pueden arreglarse.

-Martes, 29 de septiembre:

El primer debate entre el mandatario de EE.UU., Donald Trump, y su rival demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, se transmite este martes a partir de las 9.00 de la noche, hora del este de Estados Unidos. Telemundo ya ha anunciado que lo hará con un sistema de traducción simultánea.

-Miércoles, 30 de septiembre:

La película 'El caso Watts: El padre homicida' es una producción original de Netflix, que cuenta la historia del asesinato de las dos hijas de Shanann Watts. Según la plataforma, se trata de la primera vez que 'se le da una voz a las víctimas'.

El clásico LGBTQ de Broadway 'The Boys In The Band' también se estrena este día tras ser adaptado para Netflix por Ryan Murphy y cuenta con las actuaciones de estrellas como Robin De Jesus, Matt Bomer, Jim Parsons y Zachary Quinto.

-Jueves, 1 de octubre:

La serie brasileña 'Buenos días, Verônica' llega a Netflix para iniciar el mes. Se trata de la historia de una oficinista en la Policía de Homicidios de São Paulo, quien se mete a investigadora en casos que terminarán amenazando su vida y la de su familia.

-Viernes, 2 de octubre:

Netflix vuelve con la segunda comedia romántica mexicana en menos de un mes. Esta vez se trata de 'Ahí te encargo', protagonizada por Esmeralda Pimentel y Mauricio Ochmann.

La trama gira en torno a Alex, un creativo publicitario que quiere ser papá con todas sus fuerzas, pero su esposa es una ejecutiva en la cima de su carrera y la maternidad no está en sus planes.

Otra película de viernes en la noche en Netflix es 'Vampiros vs el Bronx'. Con las actuaciones estelares de Zoe Saldana y Method Man, la producción cuenta cómo un grupo de jóvenes amigos del Bronx lucha contra una banda de vampiros para proteger a su comunidad.

Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda, Ty Dolla $ig y otros músicos hablan también este día en la serie 'Song Exploder', de Netflix, sobre cómo escribieron algunos de sus mayores éxitos.

Hulu comienza con el horror típico de Halloween también este viernes y lo hace 'Monsterland', una antología basada en la novela 'America's Lake Monsters'.

-Sábado, 3 de octubre:

El retorno de la transmisión en vivo del clásico del humor estadounidense 'Saturday Night' Live es más esperado que nunca con el anuncio de que Jim Carrey será el encargado de imitar al exvicepresidente Biden en la sátira del primer debate presidencial.

Por su parte, Alec Baldwin regresará a su galardonada interpretación de Trump.

-Domingo, 4 de octubre:

La cadena Univision estrena en Estados Unidos 'Tu cara me suena'. Se trata del primer intento en el país de adaptar el exitoso formato español con la conducción de la mexicana Ana Brenda Contreras y el chileno Rafael Araneda.

Los jueces son la puertorriqueña Kany García, los mexicanos Jesús Navarro (Reik) y Angélica Vale y la dominicana Charytín Goico.

'David Attenborough: Una vida en nuestro planeta' es un documental producido por Silverback Films y la organización ambiental global WWF, que se estrena este domingo y cuenta la historia de 'la vida en nuestro planeta de la mano del hombre que ha visto más del mundo que ningún otro'. EFE