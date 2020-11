Las empresas españolas, más transparentes que otras europeas sobre clima

Bruselas, 12 nov (EFE).-Cuatro de cada diez grandes empresas españolas proporcionan información detallada sobre sus políticas en materia de clima y los resultados de su aplicación, una tasa que, si bien no llega a la mitad de las firmas, es superior al 30 % de media en otros once países del sur, centro y este de Europa.

Lo refleja un informe publicado este jueves por la Alianza para la Transparencia Corporativa, una red de ONG europeas que ha analizado cómo cumplen 300 empresas con la directiva comunitaria de información no financiera, que obliga a las grandes compañías a publicar informes sobre el impacto social y medioambiental de sus actividades.

En España se ha analizado a 58 empresas, entre ellas Aena, Banco Santander, Bankia, Caixabank, Endesa, Enagás, FCC, IAG, Iberdrola, Mapfre, OHL, Repsol, Sacyr o Siemens Gamesa.

'Las empresas españolas muestran mejores resultados en cuanto a la divulgación de políticas, resultados de su implementación y objetivos relacionados con el cambio climático', afirman los autores del informe.

El 48,3 % de las firmas españolas describen con detalles sus políticas y objetivos con respecto al cambio climático, el 44,8 % explica cuales son los riesgos específicos ligados al mismo que les afectan y el 43,1 % informa de los resultados que ha obtenido en el intento de cumplir sus metas climáticas.

La media es del 30,7 %, 31,7 % y 25,4 %, respectivamente, en los otros países analizados (Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia).

La brecha entre empresas españolas y europeas se amplía si se tienen en cuenta también a aquellas firmas que solo proporcionan una descripción más vaga o imprecisa de estos temas.

En España el 93,1 % al menos describe o hace referencia a estas políticas, frente al 76,9 % en el resto de países analizados; el 68,9 % identifica de forma vaga los riesgos (frente al 57,8 %) y el 74,1 % ofrece al menos alguna información sobre sus resultados (frente a 53,8 %).

Esto significa que, en el mejor de los casos, casi una de cada diez empresas españolas no da información alguna sobre sus políticas de cambio climático y tres de cada diez no comunica sobre los riesgos vinculados. En Europa, en torno a un 30 % no da información suficiente sobre estos puntos.

Las empresas españolas también son más proclives a informar de sus emisiones de gases de efecto invernadero: un 85,3 % informa sobre las emisiones de alcance 1, es decir, las producidas directamente por actividades que controla, y un 53,7 %, reporta sobre las de alcance 3, es decir, las emisiones indirectas generadas por el conjunto de su cadena de valor.

La media en el resto de países europeos analizados es del 65,1 % en el primer caso y solo del 24,1 % en el segundo.

Además, casi la mitad de las compañías españolas (48,1 %) da datos sobre la intensidad de sus emisiones, mientras que a nivel europeo lo hace apenas un tercio de ellas (31,6 %).

Desde la Alianza por la Transparencia Corporativa recalcan que la información que publican las empresas sobre el impacto y riesgos ligados al cambio climático es 'la principal herramienta' para que los inversores comprenden las actividades y estrategias en que invierten.

En este sentido, apuntan a que la reforma de la Directiva sobre Información No Financiera, prevista para 2021, proporcionará una oportunidad para mejorar en este sentido, ya que prevé crear estándares europeos. EFE

lpc/lzu/jlm

(Más información de la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)