Las farmacias podrían quedarse sin suministros por la crisis en el Líbano

Beirut, 18 mar (EFE).- Los farmacéuticos del Líbano han advertido de que podrían verse obligados a cerrar o enfrentarse a una escasez de medicamentos debido la severa crisis económica que atraviesa el país, cuando la moneda local experimenta una de las mayores pérdidas de valor frente al dólar en su historia.

Este jueves algunas de las farmacias en Beirut han permanecido cerradas, mientras otras han apoyado una huelga para denunciar la situación del sector, que importa la mayor parte de los productos y los paga en dólares.

Sin embargo, el Colegio de Farmacéuticos del Líbano ha negado que el sector se haya declarado en huelga, según la agencia de noticias nacional libanesa ANN.

Algunos dueños de farmacias han advertido de que es probable que muchos de los medicamentos importados tarden mucho o incluso 'dejen de llegar' al país, cuya economía está fuertemente dolarizada.

'El suministro está siendo lento porque el proceso para que alguien transfiera dinero a través del Banco Central del Líbano se está demorando hasta cuatro meses', explicó a Efe el jefe del sindicato de Importaciones de Medicamentos, Karim Jabbara.

Agregó que los proveedores 'no mandan los medicamentos antes del pago' y advirtió de que, 'si los pagos tardan en llegar (...), la posibilidad de que estos medicamentos dejen de entrar (al Líbano) es alta'.

La depreciación de la moneado local frente al dólar estadounidense, que cotiza a 1.500 libras oficialmente pero que esta semana alcanzó las 15.000 libras en el mercado negro, no sólo afecta a las farmacias sino a todo el sector, incluidos los hospitales.

Esta cifra se ha ido superando prácticamente a diario y en tan solo dos semanas la cotización frente al dólar ha pasado de 9.970 libras a alcanzar las 15.000, por lo que los precios de todos los productos y servicios han aumentado drásticamente.

'No sólo los importadores, sino todos los sectores médicos, como los hospitales. Sus ingresos no son suficientes porque los medicamentos todavía tienen un precio (en base al cambio) de 1.500 libras, pero sus gastos no', afirmó Jabbara a Efe.

El Líbano se enfrenta a una de las peores crisis económicas de su historia y desde finales de 2019 el sistema bancario ha colapsado, con falta de liquidez y de divisas, lo que ha llevado a la especulación en el mercado negro debido a que todos los sectores necesitan de los billetes verdes para abastecerse. EFE