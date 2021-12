Las imágenes de la decimoséptima jornada

Madrid, 12 dic (EFE).-

.1. El latigazo de Benzema

Una volea pasado el cuarto de hora de Karim Benzema, duda inicialmente para el partido, rompió el derbi y encarriló la victoria del Real Madrid que agranda su ventaja en el liderato respecto al campeón y al Barcelona.

Benzema empaló a la perfección un buen pase de Vinicius que asistió también a Marco Asensio, autor del segundo tanto que sentenció el triunfo que prolonga la racha del líder.

.2. La desolación de Abde y el pie de Umtiti.

La nueva era que aventuró Xavi Hernández tras la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones comenzó con el mismo mal aspecto que la anterior. No pasó del empate en Pamplona ante el Osasuna que obtuvo el empate en el tramo final, con un disparo desde fuera del área de Chimy Avila que desvió Samuel Umtiti y que superó a Marc Andre Ter Stegen.

El central francés, que volvía a contar para el conjunto azulgrana después de mucho tiempo tuvo un retorno desafortunado. Una acción que le costó el gol y dos puntos a su equipo.

En el banquillo, con el rostro cubierto por su camiseta se lamentaba el joven Abde, autor del segundo gol del Barcelona y uno de los más destacados, sustituido en el tiempo añadido por Ferran Jutgla que reflejó el estado de desolación de su equipo.

.3. La salida de Alex Remiro

Una mala salida, prematura, hacia ningún lado y sin posibilidad alguna, precipitó hacia la derrota a la Real Sociedad. El portero del conjunto donostiarra midió mal, no llegó al balón que alcanzó antes William José para asistir a Alex Moreno que a puerta vacía, con el meta fuera de ella, abrió el partido.

El tanto complicó el panorama de la Real Sociedad, superado desde el principio por el Betis, y condicionó la actuación del meta, lejos de la seguridad de otras ocasiones. La Real terminó goleado.

.4. La parada de Jasper Cillessen

Una parada salvadora pero también polémica del neerlandés Jasper Cillessen terminó por dar el triunfo al Valencia y propiciar la derrota del Elche. Salvadora porque después de que el conjunto ilicitano igualara la ventaja de su rival, el Valencia acababa de volver a marcar y encarrilar el triunfo.

Fue en un remate de Carrillo que paró Cillessen pero el balón bailó sobre la línea de gol. El Elche reclamó que el balón había entrado. El árbitro, orientado por el VAR, indicó que no.

Las imágenes existentes apuntan a que la pelota no traspasó del todo la portería. Pero al Elche no le convenció. No hay tecnología de gol en la Liga Española y la decisión del colegiado Jaime Latre fue en función de las secuencias del monitor. Al cuadro ilicitano se mostró disconforme y convencido de que el balón entró.

.5. El vendaval en Mallorca

Un fuerte e intenso viento en Mallorca deslució el choque que abrió la decimoséptima jornada, entre el equipo balear y el Celta. El aire fuerte, con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora, fue una pesadilla para ambos equipos centrados en mantener el equilibrio y acomodarse a las condiciones de un choque que acabó sin goles.

Los balones largos se frenaban en el aire y los controles eran imposibles para los jugadores que necesitaban ayuda extra para fijarla la pelota en el piso antes de ejecutar una acción a balón parado. EFE

apa/jl