Las mascarillas, obligatorias en Budapest para compras y transporte

Budapest, 26 abr (EFE).- A partir de mañana, los residentes de Budapest deberán llevar mascarilla para entrar en comercios y mercados y para usar el transporte urbano, según ha decretado el alcalde de la ciudad, el izquierdista Gergely Karácsony, como parte de la lucha contra el coronavirus.

En los últimos días, el Ayuntamiento de la capital húngara ha repartido en importantes nudos de transporte mascarillas gratis a los pasajeros, acción que proseguirá, hasta un total de 60.000 piezas.

Según la ordenanza municipal, los budapestinos deberán taparse la boca y la nariz cuando se acerquen a espacios comerciales o de transporte público y, si carecen de mascarilla, podrán usar pañuelos, bufandas u otros prendas de tela.

El Ayuntamiento no multará a quienes no usen protección y se limitará a hacer advertencias, pero quienes no lleven mascarilla en el transporte urbano 'podrán ser excluidos del servicio' y se les obligará a bajar del vehículo.

En Hungría hay escasez de mascarillas desde el inicio de la pandemia, pero se ha desarrollado un mercado de estos productos hechos en casa por particulares.

Hasta el momento se han confirmado 2.500 casos de contagio por coronavirus y 272 muertes, pero al realizarse pocas pruebas, los expertos creen que el número real de contagios será más alto.

Están en vigor limitaciones de movimiento, bares y restaurantes se encuentran cerrados y muchas fábricas han suspendido el trabajo, entre otras medidas, pero el Gobierno ha anunciado que en los primeros días de mayo se aliviarán paulatinamente las restricciones. EFE