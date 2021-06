'Las mejores familias' usa recursos de telenovela para denunciar prejuicios

Málaga (España), 9 jun (EFE).- En la comedia 'Las mejores familias', una coproducción de Perú y Colombia, ocurren 'exageraciones dignas de las telenovelas', un recurso que su director, el peruano Javier Fuentes-León, ha usado para denunciar prejuicios relacionados con el clasismo, el racismo, el machismo o la homofobia.

'La comedia puede hablar de cosas muy serias y nos permite poner un espejo a las sociedades en el que el público se pueda ver y no se sienta tan agredido', explicó este miércoles en rueda de prensa Fuentes-León, quien presentó la cinta en la sección oficial del vigésimo cuarto Festival de Cine en Español de Málaga (sureste de España).

Considera que no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica, 'hay todavía una mentalidad colonial, cierta gente tiene privilegios y acceso a una mejor educación y salud y al poder, y sigue habiendo una división enorme que tiene que cambiar'.

'Es un problema de siglos', aseguró el director, quien sostuvo que, 'hasta que la clase privilegiada no se de cuenta de sus privilegios, no se va a avanzar mucho'.

Esa clase privilegiada que aparece en la película, añadió, 'se encierra en sus burbujas y lo de fuera es la amenaza de la sociedad que no queremos ver'.

'Es una película sobre los prejuicios, que vienen de la ignorancia, de no entender al otro. Al reforzar mi mundo, lo que está fuera me da miedo', explicó Fuentes-León.

Entre los prejuicios que muestra está el del machismo, 'que en Latinoamérica es un cáncer horrendo'.

En este sentido, el director apuntó al machismo 'perpetrado por la telenovela como denuncia del daño que ha hecho a la mujer sobre todo, pero también al hombre, porque nos convertimos en unos idiotas'.

Agradeció que el Festival de Málaga haya seleccionado en su sección competitiva una comedia como esta porque 'generalmente el cine latinoamericano que llega a Europa son dramas, películas arraigadas en el conflicto sociopolítico o que rescatan tradiciones'.

Una de esas protagonistas de la alta sociedad es interpretada por la actriz madrileña Gracia Olayo, que perfiló su personaje gracias a la información que le daba el director.

'Las sociedades altas no las conozco. Soy de familia numerosa y de clase media. Javier (Fuentes-León) me informó del perfil del personaje y me ayudó mucho. Son mujeres manteniendo el tipo ante las adversidades que dicen 'aquí no pasa nada y, cuanto menos se sepa, mejor'', indicó Olayo. EFE