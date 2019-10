Las mejores frases del debate electoral de Argentina

Buenos Aires, 13 oct (EFE).- El debate de cara a las elecciones presidenciales de Argentina del próximo 27 de octubre, primero de los dos obligatorios que se celebrarán, dejó varias frases destacadas por parte de cada uno de los seis candidatos participantes:

1. MAURICIO MACRI

'La expresidenta (Cristina) Kirchner (2007-2015) condecoró con la orden de San Martín al dictador Maduro. Nosotros hemos reconocido al presidente (Juan) Guaidó y hemos denunciado la violación de derechos humanos en Venezuela'.

'Volvió el dedito acusador, el atril y la canchereada (aspaviento). El kirchnerismo no cambió, por más que se oculte y trate de mostrarnos algo distinto'.

'Me alegra me sorprende que ahora el Frente de Todos hable de corrupción (...) También me sorprende que Alberto Fernández me diga que yo destruí la economía cuando hasta hace muy poco dijo más de una vez que la presidenta Kirchner destruyó la economía'.

2. ALBERTO FERNÁNDEZ

'Yo quiero que los venezolanos resuelvan el problema, no quiero intervenir en Venezuela. El presidente está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir. Espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana'.

'De los 39 mil millones de dólares que nos dio el Fondo (FMI) se fugaron 30 mil. Se los llevaron sus amigos presidente, y algún día tendrá que explicar a la Argentina dónde se fueron esos dólares. Esos dólares no están en puentes ni en viviendas, se los llevaron sus amigos presidente, ya es hora que deje de mentirnos'.

'En Argentina los abortos ocurren y seguir castigando lo único que hace es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino. Hay que tender a la legalización, porque así les vamos a dar oportunidades a las mujeres pobres'.

3. ROBERTO LAVAGNA

'Malvinas es algo para nosotros absolutamente irrenunciable. (...) Queremos alcanzar nuestros objetivos por la vía pacifica, lo cual implica tomar conciencia también como las crisis internas debilitan la capacidad de negociación del país'.

'Ha llegado el momento de poner en marcha la economía, hay que defender el consumo defendiendo los ingresos de la población'.

'El principal derecho humano violado durante el último tiempo ha sido el hambre de los ciudadanos argentinos. Y es algo urgente que debemos solucionarlo.'

4. NICOLÁS DEL CAÑO

'Es imposible seguir las políticas del FMI, pagar una deuda que es una estafa y sostener que se está del lado de las mayorías populares. Hay que elegir: O se apoya a Lenin Moreno o se está con los trabajadores y campesinos del Ecuador'

'Mauricio Macri es un lamebotas (adulador) que apoya la intervención extranjera de Estados Unidos, es un lamebotas de Trump'.

'En la crisis que estamos viviendo las mujeres son las que más sufren la desocupación y los aumentos de precios. Por eso la deuda es con las mujeres. No con los grandes empresarios y el FMI'.

5. JOSÉ LUIS ESPERT

'Argentina debe hacer los máximos esfuerzos para que el dictador Nicolás Maduro sea removido de su cargo e inmediatamente se convoquen elecciones cristalinas'.

'La gente votó una falsa grieta, entre Cambiemos y el kirchnerismo, la cantidad de medidas económicas que han tomado son muy similares a ambos, el gobierno de Cambiemos no pudo evitar que volviera el kirchnerismo. Estoy convencido que nosotros si lo podemos hacer'.

'Los políticos, un conjunto impresentable que en general ni siquiera pueden leer un discurso en el Congreso. También nos han hecho creer que sin engordar el Estado a limites absolutamente insostenibles no hay un Estado que genere derechos, falso'.

6. JUAN JOSÉ GÓMEZ CENTURIÓN

'Toda mi vida trabajé por mis valores para no tener que cambiarlos. Creo en Dios, creo en al Argentina y creo en el espíritu patriótico y los valores básicos que tienen que ver con la vida, la libertad y la propiedad privada'.

'Vamos a comerciar con todos los países del mundo sin restricciones ideológicas y sin confundir el comercio con la diplomacia, excepto aquellos países que claramente estén financiando terrorismo o narcotráfico'.

'Hay que achicar drásticamente el gasto fiscal y el gasto público a través del análisis de toda la estructura del Estado'. EFE