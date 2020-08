Las muertes por la COVID-19 bajan a ocho en el Reino Unido en el último día

Londres, 9 ago (EFE).- El Reino Unido ha registrado en la última jornada ocho muertes por la COVID-19, frente a las 55 de la víspera, hasta un total de 46.574 decesos confirmados por un test desde que comenzó la pandemia, informó este domingo el Gobierno británico.

El número de contagios diarios fue de 1.062, por lo que la cifra de personas que han dado positivo en algún momento por coronavirus en el Reino Unido asciende a 310.825, según las autoridades.

El Grupo de Asesores Científicos para Emergencias del Gobierno británico, más conocido como SAGE, sitúa el ratio de transmisión del virus en todo el país entre 0,8 y 1, nivel este último por encima del cual el virus se propaga fácilmente.

Estos datos fueron divulgados después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, considerase hoy un 'deber moral' y una 'prioridad nacional' el retorno de todos los niños al colegio en septiembre, tras permanecer cerrados los centros escolares varios meses por la pandemia.

'Mantener nuestras escuelas cerradas un momento más de lo absolutamente necesario es socialmente intolerable, económicamente insostenible y no se puede defender moralmente', escribió Johnson en el dominical 'The Mail on Sunday'.EFE