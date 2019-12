Las negociaciones para formar gobierno en España se aceleran esta semana

Madrid, 9 dic (EFE).- Las negociaciones para una mayoría de gobierno en España se aceleran esta semana con el inicio de las consultas del rey con los líderes políticos y la reunión de los socialistas (partido mayoritario) y ERC (secesionistas catalanes), imprescindibles para que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, pueda gobernar.

Sánchez aspira a repetir como jefe del ejecutivo, pero como su partido no tiene mayoría suficiente necesita pactar su investidura y un futuro programa de Gobierno con otros grupos, tarea que aún no tiene cerrada y que se presenta difícil sobre todo con ERC, cuya portavoz, Marta Vilalta, insistió este lunes en que 'no tienen prisa'.

En paralelo, Felipe VI inicia este martes su ronda de consultas con los partidos con representación parlamentaria, con lo que se inicia el proceso para la investidura del presidente del Gobierno en el Congreso.

CONSULTAS DEL REY

La ronda de consultas del monarca, tarea que hasta hace unos años era puro trámite ya que había mayorías claras, en la actualidad se complica por la cantidad de partidos con representación parlamentaria.

El rey tiene previstas a partir de mañana dos jornadas maratonianas, en las que recibirá a un total de 18 diputados -y hay cuatro grupos que han declinado estos encuentros-, dada la fragmentación política que existe en la actual legislatura, surgida de las elecciones del pasado 10 de noviembre.

Como es habitual, comenzará el martes con los partidos que tienen menos representación y finalizará el miércoles por la tarde con el líder del partido socialista (PSOE), Pedro Sánchez, que aspira a volver a presidir el Gobierno como candidato del partido mayoritario, con 120 diputados de los 350 que componen la Cámara.

Una vez finalicen las consultas, el jefe del Estado sabrá si Sánchez dispone de los apoyos suficientes para proponerlo como jefe del Ejecutivo y el mismo líder político podrá decidir si se presenta a la investidura, cosa que hará solo si cuenta con esos apoyos, según han insistido los socialistas.

NEGOCIACIOENS CON ERC, DIFÍCILES PERO INPRESCINDIBLES

Los independentistas catalanes de ERC (republicanos de izquierda), con sus trece diputados en el Congreso, tienen la llave de la gobernabilidad, dado que el acuerdo firmado entre PSOE y la coalición de izquierda Unidas Podemos no les da mayoría suficiente y los socialistas han descartado una 'gran coalición' con los conservadores del PP.

El PSOE mantendrá mañana la tercera reunión con ERC, que en esta ocasión tendrá lugar en Barcelona, y aunque los socialistas reconocen que entre ambas formaciones hay diferencias, confían en llegar a un acuerdo.

Sin embargo, ERC insiste en que 'no se puede negociar con prisas', en palabras de su portavoz, Marta Vilarta, este lunes, quien alertó de que las posiciones siguen alejadas y es 'casi imposible' un pacto antes de Navidad'.

Vilalta pidió al PSOE que 'haga gestos y se mueva' si quiere acelerar la investidura, e insistió en que las conversaciones no serán al viejo estilo de conseguir algunas competencias para el Gobierno regional a cambio de su voto, sino 'para resolver el conflicto político' de Cataluña con el Estado, lo que incluye 'desactivar la vía de la judicialización y la represión'.

Así, ERC pone sobre la mesa la situación de los políticos independentistas presos, entre ellos el líder de este partido, condenados por el Tribunal Supremo por su participación en el proceso secesionista catalán de 2017 y que los independentistas consideran un ejemplo de 'represión' política.

'Si no hay movimientos en el PSOE, a nosotros no nos temblarán las piernas para mantener el 'no'', explicó la portavoz republicana.

OBJETIVO SOCIALISTA: UN GOBIERNO CUANTO ANTES

Desde la misma noche electoral, el líder socialista dejó claro que su objetivo, una vez ganadas las elecciones, sería llegar a acuerdos con otros partidos para formar cuanto antes un 'gobierno progresista' y acabar con el bloqueo político que sufre España desde hace meses.

Así se reflejó dos días después, cuando Pedro Sánchez firmó con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, un acuerdo para formar gobierno, que ponía fin a meses de desencuentros.

Sin embargo, los escaños de estos dos grupos no son suficientes, por lo que es necesario el apoyo de otros partidos nacionalistas y regionalistas, y en este sentido, es clave el 'sí' o la abstención de los diputados de ERC.

Iglesias afirmó el pasado viernes, día de la Constitución, que le gustaría que la investidura se celebre 'antes de Navidad o antes de fin de año', pero este deseo choca con la estrategia de ERC. EFE