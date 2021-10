Las óperas del mundo reabren al fin para celebrar su gran día

Redacción Cultura, 24 oct (EFE).- Salvo en contados casos como el del Teatro Real de Madrid, la pandemia se cebó con la ópera y cerró las puertas de templos como La Scala de Milán, al que solo las bombas de la II Guerra Mundial habían silenciado. Ahora vuelven, a tiempo para celebrar este lunes, con más razones que nunca, su día mundial.

Será la cuarta edición de una iniciativa que nació por el compromiso de la Asociación Ópera Europa (en la que el Real de Madrid ocupa la Vicepresidencia).

'Este momento, en que estamos todos unidos y en que debemos defender la cultura, es el mejor para celebrarlo', señala a EFE Ignacio García-Belenguer, director general del coliseo operístico madrileño.

Precisamente este espacio acaba de cerrar un año glorioso, en el que se alzó como el mejor teatro lírico del mundo (según International Opera Awards), y en el que se situó a la cabeza de los pocos recintos que rehusaron frenar su actividad pese a la pandemia.

'Era una necesidad: la cultura tenía que estar viva. Tenía que ser y ha sido segura y en hacerlo posible hemos contribuido los que hemos estado abiertos', opina García-Belenguer, 'orgulloso' de haber sido el primero en reabrir, en el verano de 2020.

La institución que dirige montará una gran carroza este lunes en la plaza de la Ópera de Madrid con dos actuaciones (mañana y tarde) de solistas de su orquesta titular, que interpretarán obras de Mozart y Händel.

Con el lema 'Opera Reboot' ('el regreso del espectáculo'), otros teatros y temporadas líricos españoles se unen a las celebraciones de este día, escogido por ser la fecha de nacimiento de los compositores Georges Bizet y Johan Strauss II.

DE LONDRES A MILÁN

Entre los grandes recintos del mundo que han decidido reabrir y celebrar este día se encuentra también la Royal Opera House de Londres, que estrenará este lunes el tour 'Stages and Cells of Covent Garden'. Este permite al visitante indagar en la historia más fantasmagórica del Covent Garden, descubriendo algunos de los fantasmas más célebres del teatro y de Bow Street.

Además, por la mañana se podrá acceder al escenario principal para presenciar ensayos desde el auditorio. El teatro cuenta también para ese día en su programación 'on line' con los siguientes espectáculos en directo: 'The Magic Flute', 'Jenufa' y 'Insights: Storytelling in Opera'.

En Italia, a principios de octubre se eliminaron las limitaciones de público en cines y teatros, por lo que La Scala de Milán ofrece actualmente entradas de 'Il Barbiere di Siviglia' de Gioachino Rossini para un aforo completo.

'La primera semana fue una gran fiesta con cuatro noches completamente agotadas y las señales provenientes de las suscripciones para la próxima temporada son muy alentadoras', dijeron a Efe fuentes del teatro.

Esa temporada se abrirá con público el 7 de diciembre con su esperada 'Prima', después de que el año pasado tuviera que ser sustituida por un concierto a puerta cerrada y retransmitida por televisión, una cancelación que no se producía desde la II Guerra Mundial, cuando el edificio fue reducido a cenizas por los bombardeos.

TALENTO EMERGENTE

Tres serán los pilares de la oferta de este día mundial: ópera verde, igualdad de oportunidades y visibilidad del talento emergente, en el que se centrará la Ópera de Viena, con publicaciones en sus redes sociales de vídeos realizados por la escuela de canto para niños, la academia de ballet y el Opernstudio, un programa para jóvenes artistas.

La Ópera de París no tiene nada previsto, pero la Opéra Comique hará una emisión en directo en internet con la soprano belga Jodie Devos, quien mostrará el trabajo de esa institución y varios de sus artistas.

En Nueva York, el Met Opera tiene previsto publicar un vídeo para celebrar el Día Mundial de la Ópera, con el que recordará los mejores momentos de la institución, así como su histórico regreso tras la pandemia el pasado 28 de septiembre, que marcó la primera vez que se interpretaba en la institución una obra compuesta por un afroamericano.

El día siguiente, el 26 de octubre, vuelve al Met Ópera la icónica comedia 'Die Meistersinger Von Nürnberg', de Wagner, que supone el regreso a la ópera neoyorquina, tras 25 años de ausencia, del director de orquesta Antonio Pappano, director musical del London Royal Opera.

Información elaborada con la participación de las delegaciones de la Agencia EFE en Londres, Roma, Viena, París y Nueva York. EFE

