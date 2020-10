Las peruanas de trenza y pollera ganan su lucha contra 'La Paisana Jacinta'

Alvaro Mellizo

Lima, 15 oct (EFE).- Cecilia Paniura, una mujer de 'trenza, sombrero y pollera' ya no será más 'violentada y maltratada' por 'La Paisana Jacinta', el polémico personaje de la televisión peruana que ridiculizaba a las mujeres andinas, cuya difusión pública ha sido definitivamente prohibido por la Justicia.

Una sentencia de la Corte Superior de Justicia de Cusco, sobre la que ya no cabe posibilidad de recurso, ratificó este jueves la orden para que el canal de televisión Frecuencia Latina suspenda la emisión, tras seis años de lucha legal, del programa 'La Paisana Jacinta' por constituir una ofensa y un atentado racista a la dignidad de las mujeres indígenas andinas.

Esta sentencia pone punto final a las andanzas de un personaje creado e interpretado por el cómico nacional Jorge Benavides en 1999 y muy popular en series de televisión, programas de humor y hasta largometrajes, que se alimentaba de todos los prejuicios contra las campesinas de la montaña peruana.

GRITAR DE INDIGNACION

'Lo veía en televisión y yo, como soy mujer campesina, me molestaba. Viendo el programa, siempre se sintió muy feo, desde el principio, por cómo nos hacía ver. Yo no sabía cómo gritar para que dejaran de mostrar así a las mujeres campesinas', dijo a Efe Paniura, cuya indignación, unida a la de otras cuatro mujeres cuzqueñas, llevó finalmente a esta resolución judicial.

Con ayuda de varias asociaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL), en 2014 se presentó una demanda para detener la emisión de estos programas y en 2018 una jueza de Cusco aceptó un amparo solicitado por estas mujeres y ordenó a Frecuencia Latina que se 'abstuviera' de difundir los programas de 'Jacinta'.

Otros dos años más de apelaciones pasaron antes de este resultado que para Paniura 'está en el camino correcto, y está muy bien'.

'Nos han dado la razón y se reconoce que las mujeres campesinas hemos sido violentadas y nos malograban psicológicamente (...) A pesar de las piedras en el camino hemos peleado. No por gusto, por gusto, sino para que las mujeres peruanas que visten polleras, sombrero y trenzas no sean violentadas', dijo la campesina.

¿COMEDIA O DISCRIMINACION?

El personaje de 'Jacinta' divide desde hace años a la opinión pública peruana entre quienes ven un espectáculo eminentemente racista y los que la consideran solo un divertimento, como demuestra el hecho de que en 2017 un largometraje basado en la serie cómica fuera un gran éxito de taquilla en el país.

Pero lo cierto es que el personaje, interpretado por un hombre, representa a las mujeres andinas, las 'cholas', como se conocen en Perú, como indígenas desdentadas, de caminar simiesco, escasa inteligencia y comprensión, que hablan mal el castellano y objeto constante de burlas de los 'limeños', más 'blancos' y 'civilizados'.

No en vano, ya había sido criticada por difundir estereotipos negativos de pueblos indígenas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, además de recibir el expreso rechazo del Ministerio de Cultura en varias ocasiones.

¿CENSURA O DERECHOS HUMANOS?

Para Juan Carlos Ruiz, el abogado de IDL que llevó el caso, la decisión judicial es importante porque subraya que 'el programa genera estereotipos que fomentan la discriminación', y eso es clave para diferenciar esta limitación de la difusión de un producto 'cultural' de la censura.

'Es un tema muy delicado y, de hecho, al inicio no queríamos eliminar el programa, sino que se reformulara para dar una imagen que no fuera ofensiva. Pero esto no es censura, aquí ha sido una corte la que evaluó si esto era o no era discriminatorio. Y, ojo, la discriminación es un límite a la libertad de expresión. El límite es la dignidad humana', dijo el abogado a Efe.

En ese sentido, esta 'muerte legal' de 'La Paisana Jacinta', si bien no va a terminar 'con el racismo en Perú', si supone un triunfo importante para 'muchas mujeres que se sienten humilladas y denigradas por un programa que las ve como mascotas, animales'.

'Son cosas...Las formas como las presentan es grotesca y, lo que es peor, habilita el acoso a las niñas del campo, que reciben burlas por ir con trenzas', dijo Ruiz.

Insistió en que 'la libertad de expresión no puede dar cobertura a un programa que ridiculiza a los andinos'.

CULTURA RACISTA

La persistencia y la popularidad de personajes como 'Jacinta' reflejan el fuerte arraigo del racismo en Perú bajo el denominado 'choleo', la omnipresente discriminación étnica, cultural y económica a las personas de la sierra andina, expresión más común de un fenómeno que también adquiere sus propias versiones hacia las personas negras peruanas o los indígenas amazónicos.

Esto se da pese a que Perú es un país de gran diversidad, con 55 pueblos indígenas distintos, cuna de varias civilizaciones prehispánicas y lugar de inmigración europea, suramericana, china y japonesa.

Además, después de Bolivia, Perú es el país con mayor porcentaje de población indígena de Suramérica, donde más de 6 millones de habitantes se consideran indígenas, según el censo de 2017.

'En mucha gente ha calado esos imaginarios, de los que 'Jacinta' es solo una expresión. Muchos celebran a la paisana, muchos se reían (...) Muchos en Cusco y Arequipa lo hacen, y aún nos burlamos y avergonzamos de lo indígena pese a que todos tenemos sangre andina. No podemos seguir burlándonos de esa identidad. Eso es una afrenta, que convierte a la gente en objeto de burla y desprecio y eso no puede ser protegido', razonó Ruiz. EFE