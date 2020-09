Las pistas de Joao, Morata y Llorente; las dudas de Lemar, Thomas y Carrasco

Iñaki Dufour

Madrid, 21 sep (EFE).- El Atlético de Madrid encara desde este lunes su última semana de pretemporada, directo al inicio de Liga del domingo contra el Granada, después de un único amistoso, ganado por 4-1 al Almería, con pistas sobre la titularidad de Joao Félix, Álvaro Morata, Marcos Llorente o la defensa y con dudas en si lo serán Thomas Lemar, Thomas Partey o Yannick Carrasco.

- CINCO PISTAS...

1 - MORATA, EL '9' TITULAR

Fue su máximo goleador de la pasada temporada, con 16 goles en 44 partidos, 33 de titular, pero realmente no fue el titular en el once tipo de Diego Simeone. Lo era Diego Costa, en venta y una de las salidas que pretende el club. Tal intención ni garantiza ni implica que vaya a salir de aquí al 5 de octubre. No hay demanda hasta ahora por él y no hay muchos equipos capaces de asumir su salario.

Mientras, Morata se queda. Y parte como el '9' titular en el ataque. No fue así en el último tramo de la pasada campaña. Pieza 'clave' para el club en el nuevo proyecto, su presencia en el once contra el Almería es la confirmación de ese nuevo rol este curso, aunque con un interrogante: ¿Y si Diego Costa finalmente no sale?

2 - JOAO FÉLIX, EL SEGUNDO PUNTA

Después de un curso de altibajos, adaptación y sólo contados momentos de ingenio; suplente en el transcendental último choque del pasado curso, la derrota por 2-1 contra el Leipzig en los cuartos de final de la Liga de Campeones, del que fue el mejor del Atlético en cuanto salió al campo, y fuera de las pruebas del once tanto el miércoles como el jueves, su titularidad estaba aparentemente en el aire... hasta el sábado, hasta el partido amistoso con el Almería.

Ahí, él irrumpió en el once, con la consecuencia que se presupone ante tal situación: su permanencia en él para la primera jornada de LaLiga Santander. Es una temporada crucial para el delantero. Necesita más constancia y determinación, también un hábitat quizá más idóneo para su juego entre líneas y su pegada, mientras se intuye su eclosión definitiva en el club rojiblanco.

3 - LA 'NUEVA' REALIDAD DE MARCOS LLORENTE

De delantero o en la banda derecha -llegó para jugar de medio centro hace un año-, fue el mejor descubrimiento y el más productivo del tramo final de la pasada temporada. No hubo nadie más decisivo en la carrera contrarreloj que afrontó y ganó el Atlético por la tercera posición de LaLiga Santander a la vuelta del parón por la covid-19: titular en nueve de los doce últimos duelos (en los 38 encuentros anteriores también jugó de inicio nueve choques), fue un elemento clave en nueve de los últimos 20 goles de su equipo.

Ya no es medio centro. Al menos, esa posición ya le es casi ajena en el esquema de Diego Simeone. Sólo una reubicación puntual dependiendo del momento del encuentro. O juega de delantero o en la banda derecha. Desde la última demarcación partió en el amistoso contra el Almería y se le espera en la primera cita ante el Granada.

4 - LA DEFENSA INAMOVIBLE

No hay una línea hoy por hoy tan definida en el Atlético de Madrid como la defensa: Kieran Trippier, Stefan Savic, José María Giménez y Renan Lodi, de derecha a izquierda. Fue la zaga tipo desde la vuelta a la competición y lo sigue siendo por ahora para este inicio de curso, a la espera de qué sucede con el central uruguayo ante la puja del Manchester City o de la mejor versión de Felipe Monteiro, que ha demostrado que en forma es un hombre indiscutible.

Esa fue la configuración de la defensa en las pruebas del miércoles y del jueves y en el amistoso contra el Almería. También lo será en la primera jornada de LaLiga Santander salvo que surja algún contratiempo. A la vez, el duelo del pasado sábado también mostró a Mario Hermoso como lateral izquierdo alternativo a Renan Lodi y al argentino Nehuén Pérez con posibilidades de quedarse como una opción en el centro de la zaga, tras su cesión al Famaliçao.

5 - LOS INDISCUTIBLES SAÚL Y KOKE

El Atlético de Madrid sostiene toda su base de la pasada campaña y en ella no hay dos jugadores más indiscutibles que Koke Resurrección -once años hace ya que debutó con el primer equipo- y Saúl Ñíguez, el futbolista que más partidos (47), más titularidades (47) y más minutos (4.606) jugó el curso anterior sin contar al portero Jan Oblak. Y fue el tercer mejor goleador, con siete tantos.

Los dos son indispensables para el técnico argentino en cada alineación y lo serán también en esta nueva temporada, ya sea por el medio, como ante el Almería, o por las bandas, como mucha veces juega Koke, ya sea por la derecha o por la izquierda. Tantos años al lado de Simeone, son dos titulares indudables en la primera jornada, por su experiencia, su sentido táctico, su visión del juego... En el lado contrario está Héctor Herrera, que repite de nuevo suplencia.

- ...Y TRES DUDAS PARA EL PRIMER ONCE DE LA TEMPORADA

1 - ¿OTRA OPORTUNIDAD DE LEMAR?

El extremo francés, más fuera que dentro del club el pasado enero y este verano, muy lejos de lo esperado, por debajo hasta ahora de todo lo buscó el Atlético cuando lo fichó del Mónaco en el verano de 2018, con una intranscendencia repetitiva en el conjunto rojiblanco y sin la excusa ya de la adaptación, porque ya acumula dos años ahí, aunque sus cualidades estén fuera de toda duda, fue la sorpresa de la alineación que presentó Simeone en el encuentro con el Almería.

Lemar está en el mercado. Pero también está hoy en el Atlético. Y como tal, es una opción para el técnico argentino, que ya le dio la titularidad nada más llegar al equipo en la Supercopa de Europa de 2018 y que insistió con él dentro del once tipo en el inicio también de la pasada campaña, aunque después su caída fue tan indudable como su irrelevancia en el juego. Sólo jugó de inicio uno de los últimos 13 choques de su equipo, sin participación en ocho de ellos. ¿Aún le queda una oportunidad más? ¿Será titular el domingo?

2 - ¿SUPLENCIA DE THOMAS?

No se esperaba a Lemar en el once del pasado sábado, el más titular de los que alineó el cuerpo técnico del Atlético frente al Almería en los cuatro partidos de media hora cada uno en el Wanda Metropolitano, y ni mucho menos se intuía la suplencia de Thomas Partey, uno de los nombres más consolidados en el esquema de Simeone en las últimas tres temporadas, especialmente las dos más recientes.

El centrocampista ghanés jugó el pasado curso 46 partidos, 39 de ellos de titular -solo superado en ambos casos por Saúl- y fue un titular indudable todo el ejercicio 2019-20, más allá de que no jugó ningún minuto contra el Leipzig porque aún no estaba recuperado del todo de una lesión muscular. El miércoles y el jueves formó parte de las pruebas del once, pero no en el partido... ¿Una señal?

3 - ¿EL REINICIO DE CARRASCO?

Al término de la pasada campaña, el extremo belga se había ganado un puesto en el once. Fue elegido por Simeone para las alineaciones en la reanudación de la Liga contra el Athletic Club o en cinco de los últimos ocho partidos que estuvo disponible (ante el Barcelona o ante el Leipzig, entre ellos), porque así se lo había merecido sobre el terreno, reivindicado con su regate, su rapidez y su desborde.

En la banda izquierda, ya fuera de aquel puesto de delantero que previó Simeone en cuanto aterrizó en el club el último día del pasado mes de enero, recuperó parte del nivel que había demostrado en su paso anterior por el Atlético. En el teórico once miércoles y jueves, no estuvo en él contra el Almería. Lo mismo le ocurrió a Ángel Correa, otra de las opciones para la banda... Y el ataque. EFE