Las series de marzo: De 'La conjura de América' a las 'Amazing Stories'

Madrid, 28 feb (EFE).- 'La conjura de América' por David Simon ('The wire'); el regreso de la mítica 'Amazing Stories', de Spielberg, o las nuevas temporadas de éxitos como la distópica 'Westworld' o la española 'Élite', son algunas de las novedades más esperadas en el mundo de las series en marzo.

1.- 'LA CONJURA DE AMÉRICA', EN HBO

El creador de 'The wire' David Simon está detrás de esta adaptación de la novela de Philip Roth que retrata una América distópica en una realidad política alternativa a través de los ojos de una familia judía de clase trabajadora de Nueva Jersey.

A lo largo de seis episodios, los protagonistas observarán cómo un héroe de guerra xenófobo, el populista Charles Lindbergh, se convierte en presidente y adentra a la nación en el fascismo. Winona Ryder y John Turturro encabezan el reparto.

2.- 'AMAZING STORIES', EN APPLE TV

Fue una serie de culto, de fantasía y terror, en la década de los 80 y ahora vuelve en una nueva versión lanzada y producida por su creador original, Steven Spielberg.

Inspirada en 'The Twilight zone' (199-1964), la serie contaba una historia independiente en cada episodio, un formato que se mantiene en esta nueva versión que cuenta como 'showrunners' con Eddy Kitsis y Adam Horowitz ('Lost').

3.- 'WESTWORLD', EN HBO, TERCERA TEMPORADA

Dolores (Evan Rachel Wood) llega al mundo de los humanos en la tercera temporada de 'Westworld', que incorpora en su reparto caras nuevas como Aaron Paul ('Breaking bad') o Vicent Cassel y que constará de ocho episodios.

Creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy, 'Westworld' se inspira en la película 'Almas de metal' de Michael Crichton y explora el lado oscuro del surgimiento de la conciencia artificial y del nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra.

4.- 'ÉLITE', EN NETFLIX, TERCERA TEMPORADA

Una de las series más populares de Netflix regresa con una tercera temporada que promete una nueva tragedia en Las Encinas. Los protagonistas se enfrentarán a sus últimos meses en el instituto, una etapa en la cual tendrán que tomar decisiones que pueden cambiar su futuro para siempre.

Amor, sexo, amistad, pero también celos, secretos y ansias de venganza con los ingredientes de esta nueva temporada que vuelve a contar con Miguel Bernardeau, Itzan Escamilla, Ester Expósito o Álvaro Rico y las incorporaciones de Sergio Momo y Leïti Sène.

5.- 'BREEDERS', EN HBO

HBO estrena en España esta serie de comedia de Fox que saca punta a los entresijos de la paternidad.

Martin Freeman, actor de series como 'Sherlock' o 'Fargo', y Daisy Haggard son los protagonistas de este retrato de padres primerizos que refleja el amor pero también el odio que pueden suscitar los hijos.

6.- 'STAR TREK: PICARD', EN CBS ALL ACCESS EN EE.UU.

Dos décadas después de haberse despedido de Jean-Luc Picard, el actor británico Patrick Stewart se pone de nuevo, a sus 79 años, el traje del comandante en 'Star Trek: Picard', nueva serie de la mítica saga de ciencia ficción, que llega de la mano de CBS All Acess (la plataforma de streaming de CBS) en EE.UU. y que ya se ha estrenado en Amazon Prime Video.

La serie presenta al almirante ya retirado y afectado todavía por la muerte del androide Data. La irrupción en su finca de una joven en apuros, Dahj, interpretada por la también británica Isa Briones, le hace volver a la acción.

7.- 'LITTLE FIRES EVERYWHERE', EN HULU

Reese Witherspoon se encuentra cómoda en las series televisivas, como actriz y como productora. Vuelve a desempeñar este doble papel en 'Little Fires Everywhere', en la que estará acompañada por Kerry Washington, Rosemarie DeWitt y Joshua Jackson.

Una adaptación literaria que sigue la vida de los Richardson (Witherspoon y Jackson), una pareja cuya aparente vida perfecta se verá trastocada por la llegada de las Warren (Washington y Lexi Underwood), una madre e hija que son lo opuesto.

8.- 'THE LETTER FOR THE KING', EN NETFLIX

Basada en la novela de la holandesa Tonke Dragt, llega a Netflix 'The Letter for the King', una historia de aventuras y fantasía protagonizada por Amir Wilson como Turi, un joven caballero que emprende una misión para entregarle una importante carta al rey.

Durante el camino, Turi aprenderá lo que es ser un verdadero caballero en una historia que también cuenta con Ruby Serkis, Gjis Blom y Thaddea Graham.

9.- 'ZEROZEROZERO', EN AMAZON PRIME VIDEO

Basada en el libro homónimo de Roberto Saviano, el autor de 'Gomorra', esta serie de ocho episodios explora la industria mundial de la cocaína y su impacto en la economía global con un reparto encabezado por Andrea Riseborough, Dane DeHaan y Gabriel Byrne.

'ZeroZeroZero' arroja luz sobre el modo en que el mundo del narcotráfico y el financiero se interrelacionan en una despiadada lógica de poder e influencia que acaba implicando a todas las fichas de la pirámide en Europa, África y América. EFE