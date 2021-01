Las tres opciones de Conte para salir de la crisis

Roma, 14 ene (EFE).- El exmandatario y líder de Italia Viva, Matteo Renzi, ha abierto una crisis de Gobierno al anunciar la dimisión de las dos ministras de su partido, pero sin cerrar la puerta a continuar en la mayoría, lo que deja al primer ministro, Giusseppe Conte, tres escenarios posibles para resolver la situación.

Renzi escenificó este miércoles su total animadversión a Conte, al criticarlo con dureza por su gestión de la pandemia del coronavirus y su programa para utilizar fondos europeos del Plan de Recuperación.

No obstante, agregó que estaba dispuesto a permanecer en la mayoría, 'si nos quieren', y que incluso estarían 'dispuestos a votar las medidas anti-Covid, la variación presupuestaria y el decreto de ayudas a los sectores afectados por los cierres'.

'¿Un nuevo gobierno de Conte? No tenemos vetos a nadie, ni prejuicios a nadie. Si quiere venir al Parlamento, allí nos encontrará. La elección depende de él. Pero no hay veto, ni prejuicio por nuestra parte, pero está claro que tanto para esta mayoría como para otra posible forma diferente no hay un solo nombre para ser presidente del Gobierno', dijo Renzi.

Esta jugada al borde de la ambigüedad deja a Conte la posibilidad de optar por hasta tres salidas diferentes a esta crisis.

En la reunión que mantuvieron antes de la decisión de Renzi, el primer ministro y el Jefe de Estado, Sergio Matarella, éste le pidió que intentase salir 'rápidamente del estado de incertidumbre en el que se encuentra el gobierno', según reportaron los medios italianos. Por el momento, Mattarela se mantendrá al margen.

La primera hipótesis es que Conte acuda al palacio del Quirinal, sede de la República, para presentar su dimisión a Matarella. En espera de que la renuncia sea rechazada o se le reasigne un mandato de exploración, Conte tendría tiempo para buscar nuevas mayorías.

La segunda hipótesis no contempla por el momento la intervención de Mattarella, ya que Conte comparecería ante el Parlamento para informar de la crisis y estudiar allí si hay un margen para relanzar una nueva mayoría.

Según algunos medios, Conte podría contar con un grupo de parlamentarios, los llamados 'responsables', que en general pertenecen al área centrista y al grupo mixto, y que podrían incorporarse a la mayoría.

La tercera opción es que Conte acuda directamente el Parlamento para pedir un voto de confianza y ver cómo se comporta el partido de Renzi y el resto de 'responsables'.

En caso de que ninguna de estas tres opciones tenga éxito, entrará en juego la figura de Mattarella, que tendrá que decidir si elegir a otra figura para encargarle formar Gobierno, que cuente con la aprobación tanto del Movimiento 5 Estrellas, como del Partido Demócrata y de Italia Viva.

También podría elegir un tecnócrata con un Ejecutivo de unidad nacional para guiar al país mientras dure la crisis.

Convocar elecciones en un momento en el que Italia registra 600 muertos diarios por la pandemia y afronta una crisis sanitaria y económica muy grave derivada de la misma sería la última de las opciones, a pesar de la insistencia de la derecha.

Los partidos de la derecha, que según las encuestas ganarían los eventuales comicios, pidieron a Conte que dimita inmediatamente o, en caso contrario, comparezca mañana en el Parlamento para pedir un voto de confianza. EFE