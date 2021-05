Las víctimas de Hissène Habré aún sin indemnizar cinco años después

Nairobi, 30 may (EFE).- Varias ONG denunciaron hoy que las víctimas del ex dictador de Chad Hissène Habré no han sido aún indemnizadas, cinco años después del juicio que lo condenó a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad.

'Cinco años después del histórico juicio en Senegal contra el ex dictador chadiano Hissène Habré, las víctimas de su brutal régimen no han visto ni un centavo de las reparaciones ordenadas por un tribunal de 150 millones de dólares', dijeron hoy cinco organizaciones humanitarias, incluida HRW, en una declaración.

Las organizaciones firmantes pidieron a Chad, la Unión Africana (UA) y la comunidad internacional 'que no abandonen a las víctimas y se aseguren de que reciben la justicia y las reparaciones a las que tienen derecho y necesitan', añadieron.

El 30 de mayo de 2016, las Cámaras Africanas Extraordinarias (CAE), creadas expresamente para juzgar a Habré en Dakar, la capital de Senegal, juzgaron a exdictador en lo que fue el primer juicio bajo el principio de la de jurisdicción universal en África.

Habré, que fue el primer exjefe de Estado en ser juzgado y declarado culpable en los tribunales nacionales de otro Estado, fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y tortura, incluida la esclavitud sexual, tras registrarse durante su mandatos unos 40.000 asesinatos políticos y más de 200.000 casos de tortura.

“El tiempo se acaba. No podemos esperar años y años por estas reparaciones. Más de 100 víctimas han muerto desde la decisión de las CAE y nunca verán reparaciones', declaró Jacqueline Moudeina , la principal abogada de las víctimas del régimen de Habré que representa a más de 4.000 víctimas en este caso.

'El Gobierno de Chad y la UA deben actuar ahora haciendo imperativo incluir la compensación para las víctimas en sus programas prioritarios', añadió Moudeina.

Para HRW, 'la importancia de las reparaciones para las víctimas de Habré no puede subestimarse. Las reparaciones, que comprenden indemnización, restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, son esenciales para reparar el trauma y el daño causado a los sobrevivientes del régimen de Habré'.

Habré fue presidente de Chad entre 1982 y 1990, cuando fue derrocado por Idris Déby, quien llegó al poder al frente de una rebelión armada y falleció el pasado 19 de abril durante combates contra rebeldes chadianos procedentes de Libia a los 68 años y el mismo día que fue declarado vencedor de los comicios celebrados el 11 de abril.

Desde su derrocamiento, Habré se encuentra en Senegal, donde se exilió y fue detenido el 30 de junio de 2013 por los crímenes cometidos durante su dictadura y donde actualmente se encuentra cumpliendo condena en uno de los centros penitenciarios de Dakar. EFE