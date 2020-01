Lasitskene se niega a competir y amenaza con denunciar a la federación rusa

Moscú, 22 ene (EFE).- La triple campeona mundial de salto de altura, la rusa María Lasitskene, anunció hoy que no competirá en el certamen que abre la temporada atlética en Rusia, 'El invierno ruso', en señal de protesta por la negativa de la Federación Rusa de Atletismo (FRA) a combatir el dopaje.

'La decisión de no participar en 'El invierno ruso' es una especie de reacción a lo que está pasando en el atletismo ruso y contra la gente que aún está al frente de la FRA', dijo Lasitskene a la prensa local.

Lasitskene llamó a otros atletas a secundar su iniciativa y boicotear el mitin atlético que se disputará el 9 de febrero en las instalaciones del CSKA.

'Estaría encantada si otros atletas se unieran y organizaran todos juntos un acto similar, pero no puedo dar órdenes ni obligar a nadie. Cada uno tiene su carrera y su vida. Yo y mi entrenador decidimos actuar así', comentó.

La saltadora adelantó que se plantea llevar a los tribunales a la FRA, a la que ha acusado en numerosas ocasiones de no defender a los deportistas rusos y encubrir el dopaje.

'Si el tribunal se niega a aceptar mi denuncia contra la FRA como organización, entonces presentará una querella contra personas concretas. Contra aquellos que sean considerados culpables en el caso del falso certificado de Lisenko y contra los actuales dirigentes de la federación', subrayó.

Se refería al saltador de altura Danil Lysenko, oro en los Mundiales de pista cubierta de Birminghan (2018) y plata en los Mundiales al aire libre en Mónaco (2017), apartado por la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

Según la AIU, altos funcionarios rusos habrían mentido y falsificado documentos a la hora de explicar el paradero del saltador cuando éste debía someterse a controles antidopaje sorpresa, detonante de la dimisión del anterior presidente de la FRA, Dmitri Shliajtin.

'Sus acciones me acarrearon y siguen acarreando pérdidas, morales, de imagen y materiales. Según estimaciones preliminares, en caso de que nos perdamos toda la temporada invernal, será una denuncia multimillonaria', agregó.

También amenazó con abandonar la 'jurisdicción' de la federación rusa si en las elecciones del 28 de febrero gana alguno de los antiguos ayudantes de Shliajtin.

'No hablo de cambiar de ciudadanía. Pero mi postura es invariable. Me niego a mantener contacto alguno con estos directivos incluso después de las elecciones. No pienso trabajar con ellos', advirtió.

Con respecto a las posibilidades de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sancionara al deporte ruso con cuatro años de aislamiento internacional por dopaje, se mostró pesimista.

'Creo que tenemos muy pocas opciones. Dada la actual situación, no descarto que no me permitan competir en unos segundos Juegos. Lucharé hasta el final, pero aunque las esperanzas de éxito son muy escasas. La dirección de la FRA no hace nada por los atletas. Simplemente intentan perpetuarse en el poder y en absoluto se avergüenzan de ello', apuntó.

A su vez, consideró un 'sinsentido' que los atletas participen en el recurso presentado por la agencia antidopaje rusa, RUSADA, contra el fallo de la AMA.

Después de que la AMA sancionara a Rusia, Lasitskene aseguró que seguirá compitiendo como neutral, al igual que durante los últimos años.

Hasta que se esclarezca el caso Lysenko, World Athletics (antes IAAF) suspendió la concesión de permisos para que los atletas rusos compitan como neutrales en la arena internacional.EFE