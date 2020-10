Laso: 'De 'cenicienta' de la Euroliga el Valencia Basket tiene poco'

Madrid, 7 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto, consideró antes de medirse al Valencia Basket en la Euroliga como local que de 'cenicienta' de la competición el rival tiene poco.

'El pasado fue su primer año en Euroliga pero hicieron un buen torneo, cuando se paró aspiraban a conseguir un puesto de playoffs. Sus movimientos en el mercado este año han sido importantes, jugadores de equipos punteros que conocen la competición y les redondean la base que ya tenían. De 'cenicienta' el Valencia ya tiene poco', señaló en la rueda de prensa previa.

Laso cree que el hecho de que ambos conjuntos se conozcan tiene aspectos positivos y negativos aunque 'cada partido es diferente' y no puede valer lo acontecido en el anterior. En cuanto a Dubljevic y Tobey, indicó: 'Creo que destacar jugadores de grandes equipos es difícil porque podemos parar a dos pero crecen otros. Es difícil centrarte en intentar parar solo una situación'.

'Dubljevic y Tobey tienen mucha importancia para ellos. Son difíciles de parar, se complementan muy bien y es una posición que el Valencia tiene muy bien cubierta. Pero sería olvidarse de los jugadores exteriores. Es un equipo muy completo', agregó.

En ese sentido, comentó: 'El Valencia este año se ha reforzado muy bien, tiene hombres como Hermannsson, Prepelic, Kalinic y Derrick Williams. Hablamos de jugadores top en Europa y creo que el duelo de mañana es muy complicado, muy difícil. Necesitamos hacer un partido sólido si queremos sacarlo adelante'.

La cita será la primera en casa en esta edición de la Euroliga: 'Volver al Palacio siempre es una alegría. La pena es no poder disfrutar del calor de los aficionados. Ya jugamos sin público en Liga Endesa y ahora no vamos a poder tenerles aunque volver al Palacio siempre es una alegría'.

'Es el primer partido de la competición en casa, venimos de una derrota fuera. Sabemos de la dureza de la competición y de la exigencia. Es importante hacernos fuertes en casa y empezar a cobrar victorias en la competición', añadió.

El técnico profundizó en la ausencia de espectadores: 'No es fácil trasladar el aliento del público pero el equipo lo asume, es una parte del juego. Y eso ayuda incluso a estar más concentrado. El equipo debe estar preparado, ser consciente de que tiene que jugar bien al baloncesto porque va a faltar ese apoyo. Pero es difícil de sustituir la falta de público, desde luego'.

'Que no haya público cambia los partidos, si dijera que no sería absurdo. Es muchas veces determinante en muchos aspectos mentales o de partido, pero creo que el cogollo del partido es al final el baloncesto. Ahora mismo, no debemos pensar tanto en partidos fuera o en casa sino en que es una competición muy exigente que va a seguir siéndolo', completó.

El choque llega después de que cayesen en su estreno contra el TD Systems Baskonia y de que no pudieran jugar su duelo liguero contra el Herbalife Gran Canaria: 'Al no jugar el domingo se nos ha quedado un calendario en el que vamos a jugar cada dos o tres días. Es exigente, debemos acostumbrarnos cuanto antes y ser capaces de cambiar rápido de partido a partido. Somos el Real Madrid y en todos los partidos tenemos que exigirnos.'

'Nuestra obligación es intentar estar lo más concentrados en las situaciones diarias y que esa incertidumbre no nos genere ansiedad. Son situaciones a las que nos tendremos que acostumbrar este año. Cuanta menos incertidumbre haya sería mejor pero tenemos que aceptar que es un año especial e intentamos ir día a día. Debemos centrarnos en lo nuestro', apuntó. EFE

1011208