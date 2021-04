Laso: 'Hemos jugado de forma muy inteligente al final'

Madrid, 29 abr (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, resaltó el trabajo y el corazón de su equipo y afirmó que 'en los dos partidos en Madrid' habían sabido jugar 'de forma muy inteligente los últimos minutos'.

'Pondría la misma rueda de prensa del otro días y nos ahorramos un rato', dijo Laso con una gran sonrisa. 'Siempre felicito a mis jugadores, pero hoy lo tengo que hacer en voz más alta. Nuestro inicio fue muy bueno, hemos cogido una ventaja muy grande pero ante rivales de este nivel puedes ir 17 arriba o 17 abajo en cualquier momento', dijo Laso.

'Hemos seguido creyendo. Nuestro peor momento has sido en el segundo cuarto en el que no fuimos capaces ni de anotar ni de defender. No conseguíamos ir al tiro libre y ellos anotaron muy fácil', añadió.

La transformación del equipo llegó en la segunda parte.

'Cambianos defensas y conseguimos en el segundo tiempo volver al partido. Jugamos muy inteligente los últimos minutos', resaltó.

'Al final veo que han jugado todos los jugadores. Para competir a este nivel necesitamos los 30 segundos al máximo del que menos juegue. Es una victoria de todo el equipo. Hay mucho trabajo detrás de esto', indicó Laso.

Los problemas físicos se acumulan y Trey Thompkins también está 'tocado' en la rodilla.

'Muchas veces preparas cosas que luego no sacas. Esta temporada estamos sacando todo porque nos pasa de todo. Tenemos que ir reinventándonos cada día. Carácter, esfuerzo y lo que ha mostrado el equipo hoy es algo sobre lo que nunca he tenido ninguna duda. No tengo más que buenas palabras para el trabajo del equipo', apuntó.

'Trey (Thompkins) esta mañana me decía que iba a jugar, pero tiene la rodilla bastante tocada. Está sufriendo porque ha tenido que jugar muchos minutos y partidos. ESpero que no sea nada grave y que pueda contar con él. El domingo será difícil, pero el martes si', declaró.

Respecto a los parciales, el técnico dijo que 'el baloncesto tiene una cosa que no tienen otros deportes y es el tiempo de posesión. Aquí todo va muy rápido, por eso no me sorprenden los parciales ni a favor ni en contra', finalizó Pablo Laso. EFE