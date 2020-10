Laso: Henry ha sido decisivo en un partido muy parejo

Vitoria, 2 oct (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, destacó tras la derrota de su equipo ante el TD Systems Baskonia en el debut de ambos en Euroliga que el baskonista Pierrià Henry fue “decisivo en un partido muy parejo”.

El vitoriano apuntó en rueda de prensa que fue “la primera derrota de la temporada en un mal partido” y señaló que su obligación es pensar en las cosas que hemos hecho mal y destacó que “el Baskonia ha estado muy sólido”.

“Ofensivamente no hemos estado nada bien, hemos tenido muy mala selección de tiro, no hemos leído las ventajas y hemos sido poco agresivos contra un equipo fuerte”, valoró el técnico, que incidió en que tuvieron poco acierto y los ataques no fueron “bien ejecutados”.

Sobre el momento final de Pierrià Henry explicó que anotó “canasta difíciles” y lo hizo “en el momento decisivo”, pero prefirió centrarse en los 40 minutos y en lo que tienen que hacer para mejorar.

Reconoció que a ningún entrenador le gusta ver duelos individuales como el que protagonizaron Pierrià Henry y Facundo Campazzo, porque los técnicos entrenan a equipos. “Un jugador puede meter 50 puntos pero si el rival te gana es porque ha jugado mejor en equipo”, manifestó. EFE

