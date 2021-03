Laso: 'Nuestro primer timepo ha sido muy flojo'

Madrid, 18 mar (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en afirmar que el primer tiempo de su equipo había sido 'muy flojo' y respecto al playoff también dijo que la clasificación está en su 'mano'.

'Nuestro primer tiempo ha sido muy flojo, falto de energía ofensiva y defensivamente. Ellos han tenido acierto y nos han abierto el marcador. En el segundo tiempo hemos sido capaces de luchar, de cambiar defensas, pero con la sensación de ir siempre por detrás', dijo Laso.

'Habíamos perdido mucho terreno, pero buenos ya está hay que pasar pagina y pensar en el siguiente partido', añadió.

El entrenador del Real Madrid siguió hablando del partido.

'El partido no ha sido cuestión de desconexión, yo hablaría de errores nuestros y aciertos suyos. Las han metido y ya está pero no me quedo en eso. La cabeza la tengo en que hemos perdido este partido y en el siguiente. Entrar en el playoff está en nuestra mano, pero que está complicado como lo ha estado desde el primer día', comentó.

'Cuando ganas todo está bien y cuando pierdes parece que lo tienes que cambiar todo. Nos hemos ganado que la clasificación dependa de nosotros. La lucha va a ser muy difícil y el equipo está haciendo un gran esfuerzo por conseguir el objetivo', finalizó Pablo Laso. EFE