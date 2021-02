Laso: 'Para mí, el Madrid siempre es favorito'

Madrid, 10 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, dejó de lado los problemas de lesiones de sus jugadores y ante la Copa del Rey afirmó que su equipo 'siempre es favorito'.

'El equipo está bien. Tenemos problemas, pero a mi entender siempre somos favoritos. Lo siento así y por eso lo que digan otros me parece bien y no me afecta. Creo que siempre somos competitivos, y luego podemos jugar bien o mal, ganar o perder', dijo Laso.

Laso habló del estado de sus jugadores, pero no fue muy explícito.

'Tenemos las bajas de Jeffe Taylor y de Boris Tisma, que se va cedido al Betis. Los demás, sinceramente no sé exactamente. Tengo a muchos jugadores entre algodones y prefiero ser positivo y pensar que voy a poder contar con todos', apuntó.

También con el argentino Nico Laprovittola, que ha superado el coronavirus.

'Nico ya tiene el permiso de los médicos y ha entrenado. Le veo bien, pero ha estado 15 días parado. No ha tenido problemas post-enfermedad y en principio cuento con él', afirmó.

Para muchos el partido ante el Valencia es una final anticipada.

'Es un equipo de Euroliga y tanto en la competición continental como en la Liga Endesa está muy sólido. Hemos jugado dos veces contra ellos esta temporada y les tenemos muchos respeto', subrayó.

Los pívots valencianos son grandes especialistas en el tiro de tres puntos.

'Dubljevic nos metió 5 de 6 triples, pero no es sólo él, es todo el equipo. Que tengan pívots tiradores es algo que tenemos que vigilar, pero no obsesionarnos con ello. Tobey, Dubljevic, Labeyrie tiran y su equipo lo aprovecha bien', comentó.

'El Valencia juega muy buen baloncesto. Balones interiores, poste bajo, tiradores, bloqueo y continuación, pívots que se abren, un trabajo defensivo muy constante. De todo esto le echo la culpa a Jaume Ponsarnau, que además de amigo es un grandísimo entrenador. Tiene grandes jugadores y en los últimos partidos les he visto a un gran nivel', añadió.

También habló el técnico madridista de la ausencia de público.

'La Copa no es un torneo más sin público. La Copa es la fiesta del baloncesto dentro y fuera del campo y este año va a ser diferente, seguro. Pero cuando se lance el balón al aire, jugadores y entrenadores nos centraremos en el partido', finalizó Pablo Laso. EFE