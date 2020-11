Laso: 'Sin Facu el Madrid debe ser reconocible, reconocido y competitivo'

Madrid, 25 nov (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, siempre ha sido pragmático en su manera de afrontar el baloncesto y ahora, en el primer partido tras la salida a la NBA del argentino Facundo Campazzo, comentó que el equipo 'debe ser reconocible, reconocido y competitivo'.

'El estilo del equipo es algo innegociable, igual que es imposible suplir la baja de un jugador. No podemos pedir ahora a Nico Laprovittola y Carlos Alocén que sean como el Facu. Es una cuestión de equipo y el Real Madrid debe ser, en cualquier circunstancia, reconocible, reconocido y competitivo', dijo Laso.

'Perdemos un gran jugador. Eso está claro, pero la fuerza del equipo debe estar en el equipo y no en un único jugador' añadió el entrenador del Real Madrid en conferencia de prensa telemática.

En el capítulo de bajas, también cuenta con la de Rudy Fernández.

'Rudy no viaja. Tras el partido ante el Fenerbahce decidimos darle unos días de descanso. Recuperamos a Jeff Taylor y Fabien Causeur también está disponible', informó.

El coronavirus ha tenido un gran impacto en los equipos rusos en estos primeros meses de competición.

'En estos dos o tres meses de competición los equipos rusos y los que se han enfrentado con ellos han sido los que más casos de positivos han tenido. Es lógica cierta preocupación, pero no es lo que más me preocupa del partido', observó Laso.

En las últimas cinco victorias de los rusos siempre ganaron por encima de los 84 puntos anotados.

'No me importaría ganar por 89-90, por ejemplo. Pero es verdad que el CSKA es un equipo muy agresivo, muy ofensivo, que recibe muchas faltas y lanza muchos tiros libres. Se maneja bien en esas tesituras', apuntó.

El Madrid hace 12 años que no gana en Moscú y de hecho, el entrenador no ha ganado nunca en la capital rusa.

'Claro que quiero ganar, pero no por romper esa racha, que también. Estamos en una liga regular y si ganamos en Moscú y luego perdemos muchos partidos no nos clasificaremos para los playoffs', comentó.

'Es un viaje largo y jugamos ante un gran equipo. Si vamos pensando en ganar, tenemos que pensar en hacer un gran partido. Tengo confianza en el equipo', añadió.

Respecto a la posibilidad de hacer algún fichaje, Laso lo rechazó, al menos de momento.

'Ahora mismo no lo veo. Aunque fichar o no te lo marca el futuro. Siempre digo que el Madrid está atento al mercado porque es una obligación', explicó.

Mirotic, Dondic, Sergio Rodríguez, Willy Hernángomez, ahora Campazzo dejaron el Madrid por la NBA, el equipo parece hacer las cosas bien.

'A mi me gustaría que todos siguieran en el Real Madrid, pero entiendo perfectamente a los jugadores. Lo que también entiendo es que el Madrid ha hecho un gran trabajo con ellos. Me siento orgulloso cuando los veo en televisión y me jode cuando me enfrento con ellos. Les veo con cariño y les deseo lo mejor y me siento orgulloso de su crecimiento y de que sean mejores', finalizó Pablo Laso. EFE