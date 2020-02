Laso: 'Sin hacer un gran partido, todos han aportado cosas'

Madrid, 24 feb (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, puso el acento en que todos sus jugadores 'han aportado cosas' en un choque que no calificó como de 'gran partido'.

'Considerábamos que era un partido complicado para nosotros, en lo físico y en lo mental por las circunstancias, pero todo el mundo ha sido capaz de ir aportando cosas, sin hacer un gran partido. Nuestro peor momento ha sido en el segundo cuarto, pero hemos tenido la sensación de dominar el partido muchos minutos', dijo Laso.

El entrenador madridista habló de la lesión de Jordan Mickey, 'parece un esguince fuerte', y apuntó lo que habían comentado los técnicos: '¡Vaya quinteto que teníamos fuera!', por los lesionados Randolph, Llull, Causeur, Taylor y Mickey.

El partido de Tavares, que cumplió 200 con el Real Madrid, no se quedó fuera de la ronda de preguntas.

'Tavares es un jugador especial, su tamaño lo indica, pero ahora mismo está haciendo sus mejores partidos, por la anotación, pero también por sus pases y por todo. Aspiramos a que siga creciendo. Hoy ha sido muy importante su labor, en defensa y en ataque. Ha sido decisivo en el partido', subrayó.

La ausencia de Fabien Causeur también la explicó el técnico. 'Causeur acabó el último entreno un poco tocado. Ha probado antes del partido pero no tenía buenas sensaciones y hemos decidido no forzarle, parece que no tiene nada'.

El próximo martes 3 de marzo el Madrid tiene programado un partido en Milán, foco del coronavirus en Italia.

'Todavía quedan días. Debemos esperar un poco y pensar primero en Málaga. Esto está en manos de las autoridades italianas, yo sólo soy un entrenador de baloncesto', declaró.

Laso también habló de la solidez y brillantes de su equipo.

'La brillantez viene como consecuencia de la solidez y nosotros estamos siendo sólidos y eso nos da confianza. Tenemos algún momento brillante, en defensa y en ataque, pero estamos haciendo las cosas bien', afirmó.

Gabriel Deck fue otro de los destacados ante el Panathinaikos.

'La mejora de Gaby la teníamos clara. Era muy dominante en la posición de 4 en Argentina, pero donde puede ser dominante aquí es cómo 3. Estamos muy contentos de su crecimiento y creo que no nos equivocamos al ficharle', finalizó Pablo Laso. EFE