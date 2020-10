Laso: 'Un partido muy extraño'

Madrid, 14 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, no dudó en calificar el partido como 'muy extraño', además de felicitar a sus jugadores por 'la primera victoria' en la competición europea.

'Ha sido un partido muy extraño en el que hemos tenido acierto ofensivo en los tres primeros cuartos, mientras que el último ha sido un mero intercambio de canastas en el que hemos sabido manejar bien la ventaja', dijo Laso.

'Nico Laprovittola y Sergio Llull nos han desatascado en ataque. SLlull también nos ha ayudado mucho en defensa en el primer cuarto sobre todo', añadió.

Un partido en el que el rival tiene solo ocho jugadores, no ayuda a la concentración.

'Todo es extraño, empezando por la ausencia de público. Eso no ayuda a tener esa chispa de concentración necesaria en algunos momentos', explicó.

El entrenador no quiso entrar a valorar lo que este tipo de partidos puede desvirtuar la competición.

'Prefiero no entrar en eso y centrarme en el día a día. No pienso más allá. No es el momento de valorar situaciones a largo plazo. Queda mucho y lo único que me preocupa es seguir trabajando', observó.

'Debemos pensar que el domingo tenemos un partido, el martes otro y el jueves otro. Es el calendario que nos ha tocado y el que tenemos por delante', concluyó Pablo Laso. EFE