Laso: 'Una victoria muy trabajada'

Madrid, 21 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, calificó la victoria ante el Fenerbahce como 'muy trabajada' ante un equipo 'con mucho oficio y muy físico',

'Nuestro trabajo en el primer tiempo, sin jugar bien, nos ha mantenido en el partido, Demasiadas perdidas, falta de acierto. En el segundo tiempo hemos mejorado en ataque. Muy contento con la victoria. Hemos sido capaces de jugar con la cabeza fría en los minutos finales', comentó Laso.

Además de las ausencias conocidas, Tavares fue baja por su inminente paternidad y Nigel Williams-Goss también ha tenido problemas a lo largo del partido.

'Nigel tiene el dedo anular de la mano izquierda con dolor. Le van a hacer pruebas, pero no podía jugar. Ha sido un prepartido 'movido' por decirlo de alguna manera. Eli Ndiaye estaba entrenando en Valdebebas y le hemos metido en un taxi para venir a jugar', dijo el entrenador.

'De la victoria me quedo con el corazón del equipo, ha habido momentos en los que podíamos haber bajado los brazos, pero en los peores momentos y fallando pases, tiros, hemos seguido creciendo. Tampoco me vuelvo loco con la victoria. Poirier ha cogido 17 rebotes y para mi no ha jugado bien', apuntó Laso.

El bajo porcentaje de acierto y la defensa del Fenerbahce pusieron las cosas muy difíciles, sobre todo en la primera mitad,

Conocíamos la defensa del Fenerbahce, Henry sobre Thomas ha trabajado mucho y hemos tenido 9 perdidas al descanso, pero lo más importantes es que sobre nuestros fallos podían correr. En la segunda parte hemos mejorado mucho', finalizó Pablo Laso. EFE

moli/apa