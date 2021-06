Lasso cumple un mes en el Gobierno con la vacunación anticovid como prioridad

Quito, 24 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cumple este jueves un mes en el Gobierno, con la prioridad de avanzar en el proceso de vacunación contra la covid-19 y de consolidar el diálogo con diversos sectores sociales, enmarcado en su lema el 'Ecuador del encuentro'.

El primer mes halla a Lasso en recuperación en Estados Unidos tras una intervención quirúrgica 'de mediana complejidad' a la que se sometió el miércoles, en Miami, para extirparle un quiste que le limitaba la movilidad en la pierna derecha.

'LUNA DE MIEL'

El analista político César Ulloa considera que el gobernante atraviesa por una 'luna de miel' con un alto nivel de aceptación popular y con la conformación de una mayoría para la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional, aunque se desconoce si esta se mantendrá 'a mediano o largo plazo'.

Según el analista, el centroderechista Lasso tampoco ha sufrido críticas en cuanto a la designación de las altas autoridades del Gabinete 'que pueda alterar los ánimos de la opinión pública'.

Destaca también el avance del plan de vacunación en el marco de la promesa de campaña de Lasso de inocular a nueve millones de personas en los primeros cien días de Gobierno (9/100), situación que también depende de la llegada de las vacunas.

Con el arribo el pasado martes de un nuevo lote con 108.810 dosis contra la covid-19 de la farmacéutica estadounidense Pfizer, Ecuador completó 5.126.279 dosis recibidas desde que empezó su plan de inmunización masiva el pasado 21 de enero.

Según las estadísticas oficiales en Ecuador se han aplicado hasta el momento más de 3,7 millones de dosis de vacunas, de las cuales, más de 1,2 millones corresponden a segundas dosis.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, ha asegurado que cuentan con las vacunas necesarias para avanzar en el proceso y que Ecuador recibirá 'muchísimas más' entre julio y agosto próximo.

De acuerdo al reporte del Ministerio de Salud, Ecuador acumulaba el miércoles 449.107 positivos durante la pandemia, mientras que los fallecidos, entre confirmados (15.769) y 'probables' (5.598) por la enfermedad, se cifraban en 21.367.

ANUNCIOS PENDIENTES

Para el analista, el Gobierno aún no enfrenta dificultades: 'Todavía no hay el envío de alguna ley que transparente la relación Gobierno-Asamblea', con lo que no se ha evidenciado aún un momento álgido de capacidad de negociación del Ejecutivo.

'Estamos en un mes en que el Gobierno tiene oxígeno, pero todavía no se toman grandes decisiones económicas, por ejemplo', anotó.

Con esa perspectiva, el primero ha sido un mes de 'muchas expectativas, la gente tiene mucha esperanza y mira con mucho optimismo. Ha sido un mes de arranque bastante bueno' sobre la aceptación al presidente.

No obstante, insistió en que aún no se adoptan 'grandes decisiones' y en temas económicos aún hay muchos pendientes pues el país arrastra una crisis desde hace varios años, que se recrudeció con la llegada de la pandemia.

'Las medidas deben ser el resultado de un gran acuerdo plural. No solo de un sector porque aquí hay una gran dosis de sacrificio para todos, pues no estamos en bonanza', sostuvo el analista para quien el Gobierno debe realizar anuncios graduales y 'no medidas de shock' para reactivar la economía sin descuidar el tema social.

Lasso mantiene una política de encuentro y en su primer mes de Gobierno ha liderado reuniones con varios sectores, recordó al apuntar que no ve, de momento, una fuerte oposición al Gobierno, algo que se evidenciará con la adopción de 'las grandes medidas económicas'. EFE