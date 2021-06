Latinoamérica urge 'ponerse al día' en los esquemas de vacunación

Lima, 23 jun (EFE).- Latinoamérica urge tener una 'puesta al día' de los esquemas de vacunación para fortalecer el combate de las enfermedades transmisibles y enfrentar el impacto de la pandemia de la covid-19 en las campañas de inmunización, que en algunos países de la región han caído hasta en un 50 %.

Lo que se necesita 'más que una modernización, es una actualización', afirmó a Efe el infectólogo pediatra dominicano José Brea, quien comentó que desde hace unos años en la región 'no se tiene la mejor cobertura y eso se ha profundizado con la pandemia'.

El también presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología sostuvo que la 'puesta al día de las vacunaciones' no debe dejar de lado la aplicación al primer año de vida de la 'triple viral' (rubeola, papera y sarampión), 'importantísima' en una región que ya ha presentado nuevos casos de sarampión en países como Brasil.

'En UN BARRIL DE PÓLVORA'

En el contexto de la emergencia sanitaria y las restricciones impuestas por la pandemia, Brea comentó que algunos países latinoamericanos reportaron oficialmente 'una disminución durante varios meses de hasta 50 % de las coberturas' de vacunación.

'En este momento estamos sentados en un barril de pólvora. Junto con la pandemia y todo lo que estamos viviendo, -que la vacunación no es suficiente, hay una inequidad con la vacunación-, en cualquier momento hay enfermedades que pueden tener brotes, como la difteria, la tos ferina, el meningococo, el sarampión y la rubeola', alertó.

Al respecto, la doctora Marcela Fama, presidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría, coincidió en que 'para nadie es un secreto' que en Latinoamérica se tuvo una caída en las coberturas de vacunación por el efecto de la covid-19.

'Eso fue algo generalizado y que nos deja, en algunos países más que en otros, expuestos a tener una población muy susceptible de enfermarse y a que reaparezcan enfermedades que ya estaban controladas por vacunación', señaló a Efe.

Ante esta amenaza, Latinoamérica debería marchar hacia un esquema de vacunación 'común a nivel público' ya que, según enfatizó Brea, 'no puede haber vacunas del primer mundo y del segundo mundo, no puede haber vacunas para niños, niñas y adolescentes con poder adquisitivo y unos que no'.

LOS RETOS POR AFRONTAR

La región tiene diversos retos que afrontar y lo recomendable es aplicar 'una gran vigilancia activa de parte de las autoridades de todos los países y tener situaciones muy pendientes, para que, por donde surja una enfermedad que ya estaba controlada, eso sea una alerta roja', sostuvo Brea.

Para Fama no se debe olvidar que, a pesar de la pandemia, 'sigue teniendo importancia mantener los esquemas de vacunación al día' para evitar 'otras crisis y otros brotes por enfermedades'.

Una parte significativa de este trabajo, añadió Brea, pasará por reconocer que Latinoamérica, a pesar de que ha avanzado 'mucho', tiene 'una diversidad de esquemas de vacuna a nivel público que varían unos de otros'.

HACIA UN ESQUEMA ÓPTIMO

Ante esta variación de un país a otro, la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) ha dado una serie de recomendaciones para tener 'un esquema óptimo' que comprenda, como primer paso, 'el registro nominal'.

'Hay muchos países que están trabajando en esto y otros aún faltan, pero creo que este es el primer paso a la modernización, que uniformemente todos los países tengamos un registro nominal', acotó Brea.

En este escenario, el especialista destacó los esquemas de vacunación en países como Panamá, Paraguay y Costa Rica, donde también se pone la vacuna contra la varicela que, en otros lugares, 'tarda en llegar de la parte privada a la pública'.

Fama sostuvo, por su parte, que los países de la región deben ser 'conscientes' de la importancia de la vacunación como 'un medio muy eficaz para lograr impactar y lograr disminuir la morbilidad y mortalidad' entre sus habitantes, principalmente niños.

¿CÓMO ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS?

El estado de la vacunación en Latinoamérica fue el tema central de la mesa redonda 'Modernización de esquemas de vacunación: ¿cómo estamos hoy y hacia dónde vamos?', realizada como parte del 'Sanofi Pasteur Summit Vaccine Academy: 'Juntos salvando vidas''.

Allí, el español Amos García remarcó que las vacunas salvan vidas siempre que estén 'ligadas a una política que permita que lleguen al brazo de la persona que la necesita' y la costarricense María Luisa Ávila remarcó que las autoridades deben tener en claro que las vacunas son 'un bien que puede superar las inversiones'.

En la mesa redonda también participaron el doctor estadounidense Carlos Espinal, el colombiano Carlos Torres, la costarricense Gabriela Ivankovich y el chileno Juan Pablo Torres, quien expusieron el estado de los esquemas de vacunación en sus países. EFE