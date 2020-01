Latinos por Trump boicotea acto demócrata en contra de políticas migratorias

Miami (EE.UU.), 23 ene (EFE).- El grupo Latinos por Trump boicoteó con pancartas y gritos este jueves un acto convocado por miembros del Partido Demócrata para denunciar las políticas antimigratorias del Gobierno de EE.UU. y reclamar que extienda el Estatus de Protección Temporal a la población venezolana.

“Protestamos por el fracaso de esta Administración y para que extienda el TPS (Estatus de Protección Temporal) a los venezolanos. Protestamos por la hipocresía de Trump que critica los Gobiernos de Venezuela y Cuba mientras realiza esfuerzos sin precedentes para deportar a cubanos y a venezolanos”, indicó la congresista demócrata Donna Shalala.

El acto se llevó a cabo pese a la presencia del grupo favorable al presidente de EE.UU., horas antes de que Trump intervenga en una reunión a puerta cerrada que el Comité Nacional Republicano celebra en Doral (Miami-Dade), precisamente en uno de los hoteles de la cadena propiedad del mandatario.

A los pies de la Torre de la Libertad, símbolo de los primeros exiliados cubanos y donde había sido convocada la rueda de prensa, un grupo de ciudadanos enarbolaron varias pancartas en favor de Trump y lanzaron proclamas como “socialistas, odiadores de Trump u odiadores de judíos”, que impedían que se escuchara el discurso de los demócratas.

“Lo que estamos viendo aquí de nuestros conciudadanos es lo que llaman en Cuba un acto de repudio. Intentando intimidar, amenazar, cerrar a las personas del mismo modo que el régimen de Castro lo ha hecho durante sesenta años a la oposición”, señaló el ex subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental Frank Mora.

Pese al boicot de los partidarios de Trump, el acto se desarrolló sin mayores incidentes y los policías que llegaron al lugar de los hechos con tres coches patrulla no se vieron obligados a intervenir.

Por su parte, el grupo demócrata también criticó que, mientras el secretario de Estado Mike Pompeo en su reciente visita a Colombia agradeció al Gobierno del presidente Iván Duque que haya acogido a dos millones de venezolanos desplazados por la crisis de su país, aquí “se les deniega la entrada en Estados Unidos y se les detiene y deporta”.

“El problema que tenemos como demócratas con nuestros colegas republicanos es que les gusta hablar de democracia, pero no quieren hablar de ayudar a los cubanos y venezolanos que están huyendo de ese sistema”, manifestó a Efe el senador estatal José Javier Rodríguez.

Por ello, Rodríguez solicita que la Administración inicie los trámites para restablecer el sistema de asilo, ya que “hoy en día es imposible para los venezolanos pasar por ese proceso”, pero también establecer un TPS para que los venezolanos sin antecedentes penales puedan quedarse en el país.

“Yo me pregunto si los republicanos ya no creen que haya persecución política en Cuba y si realmente hay persecución en Venezuela, porque si lo creen, ¿por qué no permiten que los venezolanos que ya están aquí se queden hasta restablecer la democracia?”, se preguntó el senador floridano. EFE