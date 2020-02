Laura Dern, Bafta a mejor actriz secundaria

Londres, 2 feb (EFE).- Laura Dern se hizo hoy con el Bafta a mejor actriz secundaria en la 73 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión por su papel de Nora Farnshaw en 'Marriage Story'.

La actriz, que ya se llevó el Globo de Oro, interpreta a la abogada de Nicole Barber en el drama matrimonial protagonizado por Scarlett Johansson y Adam Driver.

Laura Dern se ha llevado la máscara dorada por delante de Scarlett Johansson ('Jojo Rabbit'), Florence Pugh ('Little Women'), Margot Robbie (por 'Bombshell' y por 'Once Upon a Time... in Hollywood'). EFE