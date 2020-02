Laura Dern: 'En los Óscar se siente una comunidad de apoyo entre todos'

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- Laura Dern, una de las grandes sensaciones de la temporada de premios de Hollywood, gracias a su sensacional papel en 'Marriage Story', subrayó hoy que los Óscar se sienten como una fiesta en la que todos en el mundo del cine se apoyan los unos a los otros.

'Tengo que decir que realmente se siente una energía de comunidad y de apoyo entre todos', afirmó a Efe sobre la alfombra roja.

'La gente se manda entre ellos notas y flores de apoyo por su trabajo. Es realmente encantador', agregó la artista estadounidense, que describió los Óscar como 'una noche familiar'.

Dern es la gran favorita para llevarse esta noche el Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel de una astuta y brillante abogada en 'Marriage Story', en lo que constituye la tercera nominación para la veterana actriz tras sus candidaturas por 'Wild' (2014) y 'Rambling Rose' (1991).

Dern tendrá como rivales a Kathy Bates ('Richard Jewell'), Scarlett Johansson ('Jojo Rabbit'), Florence Pugh ('Little Women') y Margot Robbie ('Bombshell').

Pero todas las quinielas previas a los Óscar dan como vencedora a Dern, que se ha impuesto en los Globos de Oro, los premios del Sindicato de Actores SAG y los Bafta.

La 92 edición de los Óscar, que se celebra hoy en el Dolby Theatre de Los Ángeles, cuenta con 'Joker' como máxima nominada, con once candidaturas, seguida de 'The Irishman', 'Once Upon a Time... in Hollywood' y '1917', todas ellas con diez menciones.

La alfombra roja y las horas previas al evento estuvieron marcadas por la lluvia en la ciudad california, que deslució la antesala de los premios aunque las estrellas pudieron desfilar sin mojarse gracias a una carpa transparente que desde hace años usa la organización para que pueda aguar la gran gala del cine. EFE

