Lauren y 'Los invencibles': 'Ese Arsenal tenía un talento descomunal'

Madrid, 28 mar (EFE).- Lauren Bisan-Etame (Londi Kribi, Camerún, 1977) formó parte del mítico Arsenal de Arséne Wenger que ganó la Premier League invicto en la temporada 2003-2004. 'Los invencibles'. Recientemente el club estrenó un documental sobre aquel equipo de leyenda del que el exfutbolista destaca, en una charla con EFE, que 'tenía un talento descomunal'.

Lauren participó en el programa '#JugamosEnCasa' de la Agencia EFE en el que contó cómo vivía los partidos en el histórico Highbury, y también quiso 'agradecer' a todos los que están luchando para acabar lo antes posible con la pandemia del coronavirus y que hacen que 'estemos hoy aquí.

Pregunta: El Arsenal estrenó recientemente un documental repasando al equipo que se coronó invicto en la Premier League en la temporada 2003/2004, en el que usted fue una pieza fundamental. ¿Cómo lo recuerda?

Respuesta: En la actualidad es cuando le damos más relevancia y nos acordamos de aquella hazaña. No es fácil conseguir un hito como este, porque hoy la distancia entre los equipos es más corta. Teníamos un grupo, aparte de un talento futbolístico descomunal como Henry, Pires, Bergkamp, Viera? teníamos un grupo humano magnífico y que íbamos todos a una.

Todo con un director de orquesta como Wenger que tenía la capacidad de saber descubrir las capacidades que podía tener cada futbolista y extrapolarlo al fin común de llegar a un objetivo como el que conseguimos. Me llena de muchísimo orgullo haberlo conseguido.

P: El récord se produjo cuando jugaban en Highbury, un estadio histórico que fue la casa del Arsenal de 1913 a 2006. ¿Qué recuerdos tiene?

R: Ese estadio era increíble. Yo siempre cuento que Ashley Cole y yo nos sentábamos siempre junto a la ventana en la que estaban los aficionados del Arsenal y dos horas antes del partido escuchabas cómo retumbaba, igual que en el descanso. El futbolista que no salga motivado a Highbury y no está metido al 100% no tiene sangre, no puede ser futbolista.

Yo recomiendo a los aficionados que, cuando pase este tiempo de cuarentena, vayan al menos una vez al año a ver un partido de fútbol inglés porque es algo espectacular.

P: ¿Este documental cobra más importancia ahora que en los dos últimos años se ha especulado con que tanto el Manchester City como el Arsenal podrían igualar dicho récord y al final no lo han logrado?

R: Efectivamente, es muy complicado conseguir un hito como este. Evidentemente hay muchos factores y matices. Pero en nuestra época nosotros nos enfrentábamos al mejor Manchester United de la historia con Van Nistelrooy, Rooney en su mejor momento, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs? que a mí me hizo mejorar como futbolista.

Yo recuerdo el primer año en el que Wenger me puso de lateral, yo jugaba de interior. Wenger tenía la capacidad de convencerte de que lo puedes hacer, pero yo le miraba y pensaba 'madre mía'. El primer año lo pasé fatal porque me tocó cubrir a Arjen Robben, Giggs, Duff, Cristiano? los mejores futbolistas en banda. Pero me hizo mejorar como futbolista y entender el juego, me ayudó a pensar en un terreno de juego.

El segundo año nos proclamamos campeones de la Premier League en Old Trafford y pensé 'esta es la mía'. Me tocó marcar a Giggs, bueno, él te marcaba a ti (ríe) en función de cómo te movías y cómo se movía la línea de cuatro. Pensé que había que hacer algo y ese partido fue uno de mis mejores partidos en defensa, sabía cómo se movía.

Por eso decía lo de los matices. Lo hicimos contra el mejor United de la historia; el mejor Chelsea con Lampard y Drogba; el mejor Leeds United, que tenía un equipazo; y también el Liverpool de Michael Owen? los cuatro de arriba eran unos equipazos. Eso sí, ahora mismo la diferencia es que el resto de equipos son mejores táctica y físicamente, por lo que pueden competir mejor contra los grandes. EFE