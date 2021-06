Laureus lanza campaña para ayudar a jóvenes a superar problemas sociales

Madrid, 1 jun (EFE).- La Academia Laureus ha lanzado una nueva campaña denominada 'Everyone Wins' (Todos ganamos) para impulsar el compromiso, recaudar fondos y ayudar a jóvenes para superar problemas sociales como la violencia, la discriminación y la desigualdad.

Con el respaldo de las leyendas de la Academia Laureus, la iniciativa incluye una película que muestra que, a través del deporte, los jóvenes pueden desarrollar capacidades, fortalezas y disciplinas para enfrentarse a sus adversarios en la vida diaria.

También promueve las escuelas, clubs comunitarios, consejos locales y organizaciones comunitarias cuya valiosa contribución a la sociedad con frecuencia pasa desapercibida en el amplio mundo deportivo, según informó Laureus.

Para el presidente de la institución y antiguo capitán de los 'All Black', Sean Fitzpatrick, 'Everyone Wins marca un punto de inflexión para Laureus, y el reconocimiento de que, aunque los premios son el rostro público de la organización y una plataforma enormemente beneficiosa para Laureus Sport for Good, su trabajo e impacto durante todo el año debe mostrarse, compartirse y entenderse con más frecuencia'.

El exfutbolista portugués y miembro de la Academia Luis Figo destacó la plataforma que supone la campaña para 'que los jóvenes utilicen el deporte para cambiar sus vidas'. 'En los partidos profesionales hay ganadores y perdedores, pero cuando los jóvenes utilizan el fútbol para superar la discriminación y la pobreza, todos ganamos', dijo. EFE