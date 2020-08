Lautaro: 'El Sevilla alcanzó muchas finales y no es casualidad'

Roma, 19 ago (EFE).- El argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, advirtió este miércoles de que el Sevilla, rival del equipo milanés este viernes en la final de la Liga Europa, llegó muchas veces al último acto del torneo continental y que 'no es casualidad', sino el fruto del 'gran fútbol' que practica.

'El Sevilla es un rival duro, que presiona y juega un gran fútbol. Por eso está en la final. Debemos estudiar, entrenarnos y prepararnos como lo hemos hecho para todos los partidos anteriores. Tenemos que limitar sus puntos fuertes', dijo Lautaro en una entrevista a la UEFA.

'Alcanzaron muchas finales, no es casualidad, significa que son un equipo serio, un equipo que juega bien. Debemos estar concentrados en nosotros mismos. Estamos concentrados en nuestro trabajo, en la importancia que tendría levantar un trofeo tras mucho tiempo. Estamos muy cerca, tenemos la posibilidad de conseguirlo', agregó.

Lautaro será una de las grandes amenazas del Sevilla este viernes en Colonia junto al belga Romelu Lukaku, con el que forma una dupla explosiva que ya metió 54 goles en total, 21 para el argentino y 33 para Lukaku.

El Toro consideró que mucho mérito de su crecimiento es del técnico Antonio Conte.

'Siempre le estaré agradecido a Conte. Es un entrenador que se fía de mí y que me ha ayudado a crecer. Me ha ayudado a cambiar de mentalidad. No lo ha hecho sólo conmigo, lo ha hecho con todo el grupo', afirmó.

Reconoció además sus grandes motivaciones para levantar el que sería el primer trofeo de su carrera.

'A nivel personal quiero ganar mi primer trofeo con el Inter, sería algo especial. Es mi primera final y sería el primer trofeo de mi carrera', dijo. EFE