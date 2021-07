Léa Seydoux, lo mejor de 'France', una sátira de Bruno Dumont en Cannes

Cannes (Francia), 16 jul (EFE).- Léa Seydoux es la protagonista absoluta y lo mejor de 'France', un filme a medio camino entre la comedia, la sátira y el drama sobre los medios de comunicación con el que Bruno Dumont compite en el Festival de Cannes.

'Cuando un asunto es serio, me gusta que dentro de la gravedad esté lo grotesco y la risa', explicó Dumont en una rueda de prensa en la que estuvo ausente Seydoux, en París tras dar positivo en covid pese a estar vacunada.

El director y la actriz tenían ganas de trabajar juntos y cuando se conocieron, Dumont se dio cuenta de que 'es una estrella de cine pero también es muy sencilla y muy divertida'.

A partir de ese momento, el realizador comenzó a pensar en la construcción de un personaje para Seydoux. 'Me alimenté de ese encuentro', aseguró.

La actriz por su parte, enriqueció el guion e introdujo mucha más comedia de la que había en el texto original, recordó Dumont.

Seydoux es France de Meurs, la gran estrella de la información de la tele francesa, que vive con su marido Fred (el cantante Benjamin Biolay) y su hijo en un apartamento delirante. Y un día atropella a un motorista, lo que supone un punto de inflexión en su vida.

Una película que 'no es contra los periodistas, si no contra la maquinaria de los medios de comunicación'.

'Me gustan los periodistas, pero lo que me da miedo es el comportamiento de los periodistas dentro de la maquinaria (...) es una labor de una gran nobleza, pero la industria no busca que sus beneficios, hay un verdadero problema de conciencia de los periodistas y es algo que ustedes tienen que solucionar', dijo el director a los representantes de los medios.

Y agregó que mientas está claro que el cine es ficción, 'la televisión, todas las pantallas, son también ficción, cuando dicen que es la realidad no es así, es lo real ligeramente modificado'.

Lo que ha querido es mostrar en 'France' es que 'hay individuos que pueden resistir dentro de una industria que puede ser alienante'. EFE

agf.fch

(foto)