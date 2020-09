Leandrinho se retira y anuncia su incorporación al cuerpo técnico de Warriors

Sao Paulo, 14 sep (EFE).- El escolta brasileño Leandrinho Barbosa anunció este lunes su retirada como jugador de baloncesto profesional y su próxima incorporación al cuerpo técnico de los Warriors de Golden State, con el que fue campeón de la NBA en la temporada 2014-2015.

'Estoy preparado por un nuevo comienzo, una nueva caminata, nuevamente con la pelota naranja en mis manos', afirmó Barbosa en un mensaje de despedida publicado en sus redes sociales.

Nacido en 1982 en Sao Paulo, Barbosa fue el máximo anotador de la última temporada en la Liga brasileña y recientemente había renovado su contrato con el Minas para la próxima campaña, pero la oferta de la franquicia de Oakland ha precipitado su adiós a las canchas.

El escolta tuvo un exitoso paso por la NBA, en la que disputó 850 partidos con las camisetas de Phoenix Suns, Toronto Raptors, Indiana Pacers, Boston Celtics y los Warriors, equipo este último donde pasó dos temporadas y se proclamó campeón.

En sus catorce temporadas en la NBA promedió 10,6 puntos, 2,1 asistencias y 2 rebotes.

'Me considero un vencedor. Dejé la periferia para jugar 850 partidos en la mejor liga de baloncesto del planeta y más de 100 partidos defendiendo a mi país', repasó Leandrinho.

A lo largo de su carrera participó en cuatro Copas del Mundo, dos Juegos Olímpicos y, además, fue el primer brasileño en recibir un premio individual en la NBA, cuando ganó el título de 'mejor sexto hombre' de la NBA en la temporada 2006/07 con los Suns de Steve Nash y compañía.

En 2017 volvió a Brasil de la mano del Franca y, posteriormente, con el Minas, donde permaneció hasta jubilarse.

'No hay forma de que no pueda estar orgulloso. Creo que he logrado jugar a un alto nivel todos estos años, tanto que me despido como máximo anotador de la última NBB (Liga brasileña de baloncesto)', expresó.

Además, Leandrinho informó 'con una alegría enorme' su regreso a los Warriors como nuevo auxiliar de la comisión técnica dirigida por Steve Kerr para ayudar al desarrollo de los jugadores de la franquicia.

'Estoy seguro de que me sentiré como en casa. No podría estar más motivado, sé que estaré rodeado de profesionales brillantes y haré todo lo que esté a mi alcance para colaborar en el desarrollo de los jugadores y de toda la organización', manifestó. EFE