Leclerc: 'La culpa es mía, él (Vettel) no cometió ningún error'

Redacción deportes, 12 jul (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que quedó fuera de carrera a las primeras de cambio en el Gran Premio de Estiria, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, tras tocarse en la tercera curva con Sebastian Vettel, indicó en Red Bull Ring austriaco, que 'la culpa es' suya, ya que su compañero alemán 'no cometió ningún error'.

'Es difícil de explicar; pero la culpa es mía. Él no cometió ningún error', manifestó Leclerc, en referencia a Vettel, en declaraciones a la televisión alemana RTL tras el abandono conjunto de ambos Ferrari en el circuito de Spielberg que ya fue sede de la primera prueba del Mundial, hace siete días.

'No hice mi trabajo y estoy decepcionado conmigo mismo. He arruinado mis posibilidades, las de 'Seb' y las del equipo. No sé si basta, pero pido disculpas', apuntó Leclerc este domingo, después del abandono de ambos Ferrari. EFE