Leclerc: 'No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa'

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo este domingo en el Gran Premio de Austria, el primero del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Red Bull Ring de Spielberg que 'no' se 'esperaba' este resultado, que para él fue 'una gran sorpresa' y que logró, en parte, gracias a la sanción de cinco segundos al inglés Lewis Hamilton (Mercedes).

'No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa, pero una sorpresa muy positiva', comentó Leclerc, de 22 años, que cuenta dos victorias y siete 'poles' en Fórmula Uno y que el año pasado acabó cuarto el campeonato.

'Fue un final muy agitado, con muchos accidentes y con sanciones, así que estoy muy contento con esta segunda plaza', indicó el monegasco, que había tomado la salida desde la séptima plaza de la parrilla y que acabó repitiendo el segundo puesto que logró el año pasado en el Gran Premio de Austria, después de que, tras haber cruzado la meta en esa posición, Hamilton perdiese dos puestos por colisionar con el tailandés Alexander Albon (Red Bull), que apuntaba a su primer podio en F1 este domingo.

'No me esperaba acabar en este puesto, pero la verdad es que, a pesar de haber tenido suerte con la penalización de tiempo de Lewis (Hamilton), no hemos cometido ningún error', señaló Leclerc este domingo en el Red Bull Ring.

'Tenemos que seguir mentalmente fuertes', apuntó el monegasco, segundo en un Mundial que se reanudará el próximo fin de semana, de nuevo a puerta cerrada, en este mismo circuito, sede del Gran Premio de Estiria. EFE